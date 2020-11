Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen hat nicht nur OB Sören Link Bedenken, an der derzeitigen Form des Präsenzunterrichts festzuhalten. Vorschläge, etwa auf das viel diskutierte und vom NRW-Schulministerium verbotene „Solinger Modell“ umzusteigen, kommen auch von den Ratsfraktionen und der Stadtelternschaft EDuS. In den Schulen ist die Stimmung gemischt – viele fürchten neuerlichen Organisationsaufwand. Die Verwaltung arbeitet nach Informationen dieser Zeitung an einer Verbesserung der Situation in den überfüllten Schulbussen.

SPD: Stadt Duisburg soll selbst für besseren Schutz in Schulen sorgen

Jürgen Edel (SPD): Die Stadt sollte selbst Schritte für besseren Corona-Schutz in den Schulen beschließen. Foto: Foto: SPD Duisburg

Maskenpflicht und Lüften könne nicht die einzige Antwort der Landesregierung sein, kritisiert die SPD, die „nachhaltige Corona-Schutzmaßnahmen“ fordert. Die Fraktion fordert, Anfangs- und Endzeiten einzelner Jahrgangsstufen zu entzerren und Klassengrößen zu reduzieren, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. „Wenn das Land nicht handelt, sollte die Stadt selbst konsequente Schritte für einen besseren Gesundheitsschutz beschließen“, sagt SPD-Schulpolitiker Jürgen Edel.

„Wenn Lerngruppen verkleinert werden, fehlt es an Raum und Personal, um den vollen Unterrichtsbetrieb zu garantieren“, verweist Barbara Laakmann (Linke) auf die organisatorischen Probleme von Klassenteilungen. Das Problem sei zu beheben, glaubt die ehemalige Schulleiterin, die kreative Lösungen empfiehlt. „Personengruppen, die coronabedingt arbeitslos sind, könnten Aufgaben des Anleitens und Begleitens übernehmen“, schlägt Laakmann vor.

Linke: Künstler und Gastro-Beschäftigte könnten auf Zeit in Schulen aushelfen

Barbara Laakmann (Linke): Kreative Lösungen für besseren Infektionsschutz an den Duisburger Schulen. Foto: Foto: Dietrich Hackenberg / Linke Duisburg

Sie denkt etwa an Studierende und Künstler, VHS-Dozenten, Übungsleiter und Beschäftigte der Gastronomie: „Wenn ein Tontechniker Kinder bei Matheaufgaben begleitet, wäre das eine Win-Win-Situation.“ Als Unterrichtsraum könnten Bibliotheken, Gemeindehäuser, Kirchen und Vereinslokale vorübergehend genutzt werden, so die linke Schulpolitikerin.

Für die Organisation des Unterrichts ist nicht die Stadt als Schulträger, sondern das NRW-Bildungsministerium zuständig. Deshalb richtet die Stadtelternschaft EDuS einen „Brandbrief“ auch an Ministerin Yvonne Gebauer. „Es gibt an vielen Schulen sehr gute und bereits erprobte Konzepte mit kleinen Lerngruppen“, schreibt die Vorsitzende Melanie Maurer. Die Ministerin möge den Schulen erlauben, diese Konzepte bis zur Entspannung der Lage anzuwenden. Selbst ein geregelter Schichtbetrieb, so Mauer weiter, „wäre für uns Eltern verlässlicher als die ständige Frage, wie lange es noch dauert, bis die Schulen wieder ganz schließen.“

Keine einheitliche Meinung in den Schulen zu Hybrid-Unterrichtsmodellen

In den Schulen gibt es keine einheitliche Meinung. Während sich einige Kollegien vorsätzlich einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sehen und ein Hybridmodell zwischen Präsenz- und Distanzunterricht bevorzugen, fehlen in anderen dafür weiterhin die technischen Voraussetzungen wie schnelle Internet-Leitungen, leistungsfähige Server und Endgeräte bei Schülern und Lehrern. Nicht in der Schule, sondern auf dem Weg dorthin drohe das größte Infektionsrisiko, glauben Schulleiter. Sie sehen, dass vor dem Schultor die Maske fällt, Schüler dicht gedrängt an den Bushaltestellen stehen.

Dort setzt offenbar auch die Stadt auf der Suche nach Verbesserungen an. In Gesprächen mit den Verkehrsunternehmen und den Schulen wird erörtert, wie Transport und Unterrichtsbeginn entzerrt werden können. Für die Stadtelternschaft ein guter Schritt: „Warum Tausende Schüler genötigt werden, sich in volle Busse und Bahnen zu begeben und anschließend auf engstem Raum zusammenzuhocken, während sie in ihrer Freizeit zu niemandem Kontakt haben sollen, ist nicht nachzuvollziehen“, sagt Melanie Maurer.

>>> SCHULMINISTERIN: FÜR PRÄSENZUNTERRICHT UND BILDUNGSGERECHTIGKEIT