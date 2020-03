Duisburg. Die Broschüre „Krankheit und Todesfall – was tun?“ enthält Formulare zum Ausfüllen für den eigenen Notfall-Ordner. Was der Duisburger Autor rät.

„Sich mit dem eigenen Tod auseinander zu setzen, ist schmerzlich“, weiß Dirk R. Schuchardt, Autor der Broschüre „Krankheit und Todesfall – was tun?“. Dennoch empfiehlt der Duisburger jedem, einen Notfall-Ordner anzulegen. Dieser könne „Hinterbliebenen eine Menge Arbeit, Stress und Zeit ersparen. „Zeit, die für den Trauerprozess benötigt wird“, sagt der freie Trauerredner. Die Idee für einen Notfall-Ordner ist nicht neu. „Aber mir fehlte bei den anderen Anbietern die Lebenswirklichkeit. Durch meine Arbeit weiß ich, was Menschen in Ausnahmesituationen wirklich brauchen.“

Nicht nur Dokumente wie Testamente sind dann wichtig. Auch viele gesammelte Adressen für Trauerkarten sollten Angehörige parat haben. Im Jahr 2018 hat er sich an seinen eigenen Notfall-Ordner gesetzt, bevor er die Ergebnisse in seinem Ratgeber zusammengefasst hat. In den orangefarbenen Ordner hat er zehn beschriftete Register hineingelegt, die für Ordnung sorgen sollen. Diese Sortierung empfiehlt Schuchardt:

Register 1: Geburtsurkunden und Passwörter

Im ersten Register befinden sich persönliche Angaben zu der eigenen Person, zum Ehepartner oder der Ehepartnerin, Geschwistern und Kindern. Dazu zählen auch Sozialversicherungsnummern und Steueridentifikationsnummern. Zusätzlich folgen die Geburtsurkunden. Vor dem zweiten Register hat Dirk R. Schuchardt noch einen zugeklebten Umschlag mit Kopien von Ausweisen, Passwörter und Geheimzahlen eingefügt.

Register 2: Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Im Register zwei sind die ausgefüllten Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen einsortiert. „Die Patientenverfügung sollte alle zwei, drei Jahre neu unterschrieben werden, um die Aktualität zu bestätigen“, empfiehlt der gelehrte Diplom-Verwaltungswirt.

Register 3 bis 5: Adressen, Kontodaten und Renteninformationen

Im Kapitel drei geht es um Adressen von Familien, Freunden und Arbeitskollegen. „Damit Angehörige wissen, wen sie in einem Todesfall informieren sollen“, sagt Schuchardt. Daraufhin gibt das Register Nummer vier Informationen über die Bankkonten der Person. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Altersversorgung und Renten. „Der Notfall-Ordner ist ja nicht nur für Todesfälle geeignet, sondern auch dann, wenn man ein Dauerpflegefall wird“, betont der Autor. Ansprechpartner und Akzentzeichen sowie den letzten Rentenbescheid sollen dort notiert werden.

Register 6 bis 8: Versicherungen, Gesundheit, Verträge

Das Register sechs hält Versicherungsverträge fest. Informationen zum Gesundheitszustand der Person gibt es ebenfalls im Notfall-Ordner. Dort stehen Adressen von Ärzten und Behandlungszeiträumen. Ebenso wichtig sind laufende Verträge und Mitgliedschaften. So bekommt man auch einen guten Überblick über aktuelle Abos und deren Relevanz. „Zum Beispiel die Anmeldung im Fitnessstudio“, sagt Schuchardt mit einem Lächeln.

Register 9: Testament

Im Kapitel neun befindet sich das Testament. „Es ist immer ratsam, eines zu schreiben, auch wenn sich die Familie lieb hat!“ Ein Testament kann auch schon zu Lebzeiten beim Nachlassgericht hinterlegt werden. Zudem, rät Dirk R. Schuchardt, sollen die Personen in diesem Register auch festhalten, wie sie sich ihre Beerdigung vorstellen.

Sonstiges kann im Register zehn notiert werden. Die Formulare für den eigenen Notfall-Ordner können kostenlos im Internet heruntergeladen werden: www.vorsorge.verdi.de