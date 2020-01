Duisburg. Diebe haben in Duisburg unter anderem Bohrmaschinen und Kettensägen aus einem Baumarkt gestohlen. Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf.

Duisburg: Diebe rennen mit Einkaufswagen voller Bohrer davon

Zwei Männer haben Bohrmaschinen, Kettensägen und Werkzeug aus einem Baumarkt in Duisburg-Hochemmerich gestohlen. Ihre Beute packten sie in einen Einkaufswagen und rannten davon.

Am Mittwochnachmittag griff das Diebes-Duo im Baumarkt an der Asterlager Straße fleißig in die Regale: Mehrere Bohrmaschinen und Kettensägen sowie anderes Werkzeug landeten im Einkaufswagen. Die beiden Männer machten jedoch nicht an der Kasse Halt. Mit dem Einkaufswagen voller Beute rannten sie davon.

Duisburg: Mitarbeiter und Zeuge verfolgen Werkzeug-Diebe

Ein 31 Jahre alter Mitarbeiter des Baumarkts und ein weiterer Zeuge nahmen die Verfolgung auf. Sie folgten den Werkzeug-Dieben über den Parkplatz bis zur Hauptstraße, wo sie einen 25-Jährigen festhalten konnten. Die alarmierte Polizei nahm den mutmaßlichen Dieb fest. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl.

Nach seinem Komplizen, der ohne Beute flüchtete, suchen die Ermittler nun. Er trug zur Tatzeit eine graue Jacke, Jeans, Turnschuhe und eine Mütze. Hinweise nimmt das Kommissariat 35 unter 0203 280 0 entgegen.