Duisburg-Neudorf. Fußgänger und Radfahrer müssen sich an der Mülheimer Straße in einem regelrechten Wirrwarr aus Verkehrsschildern und Umleitungen zurechtfinden.

Kann ich über den Bürgersteig laufen oder muss ich auf die andere Seite? Welches Verkehrsschild gilt hier und wo ist der Überweg? Wer zur Zeit auf der Mülheimer Straße zu Fuß unterwegs ist, kommt ins Rätseln. Vom Hauptbahnhof in Richtung Mülheim müssen sich Fußgänger und Radfahrer derzeit in einem regelrechten Schilder- und Warnbaken-Dschungel zurechtfinden.

Baustellenwirrwarr an der Mülheimer Straße

Seinen Anfang nimmt das Wirrwarr an der Ecke Bergerstraße/Mülheimer Straße mit einem Schild, das der Fußweg bis zur Ludgeristraße frei sei. Etwa zehn Meter weiter und lange vor der Einmündung der Ludgeristraße das erste Rätsel: Hier prangt ein Fußgänger-verboten-Schild. Darf man nun bis zur Ludgeristraße den Gehweg nutzen oder nicht? Klarer wird der Weg in dieser Baustelle, die auch den gegenüberliegenden Fuß- und Radweg betrifft, nicht mehr.

An der zweiten Baustelle an der Kreuzung Memelstraße wird’s gefährlich. Das Umleitungsschild, das Fußgänger auf die gegenüberliegende Straßenseite lotst, wird fast ausnahmslos missachtet. Es gibt Situationen, in denen mitunter selbst Menschen mit Rollatoren auf die Straße treten, um an der Baustelle vorbei zu kommen.

Die Schilder ergeben teilweise keinen Sinn

„Diese Baustelle ist eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer“, sagt Wolfgang Dewald. Der 67-jährige Duisburger, der viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat kein Verständnis für die undurchsichtige Verkehrsführung. „Da werden Schilder so aufgestellt, dass man sie gar nicht sehen kann, weil sie hintereinander stehen“, so Dewald und zeigt auf das blau-weiße Radfahrer-Schild. Es ist so angebracht, dass Radfahrer das Schild „Achtung Fußgänger“ dahinter nicht erkennen. Sein Fazit: „Die Schilder ergeben teilweise gar keinen Sinn.“

Für Dewald ist das Wirrwarr stellvertretend für die Duisburger Verkehrspolitik. So ist das Tempo-30-Schild, das am Anfang der Baustelle steht, von fünf weiteren Schildern umringt. Die Autofahrer nähmen das Schild gar nicht wahr. „Da braucht man sich nicht wundern, wenn innerhalb der Baustellen schneller gefahren wird.“

Die vergebliche Suche nach Überwegen

Während er vergeblich den Überweg zur gegenüberliegenden Straßenseite sucht, auf den ein Schild hinweist, schüttelt der 67-Jährige den Kopf: „Hier kann man als Eltern sein Kind nicht mit dem Fahrrad langschicken.“ Was seiner Meinung nach anders gemacht werden sollte: „Beim Aufstellen von Schildern und Warnbaken sollte immer die konkrete Situation beachtet werden, und die Sicherheit muss oberste Priorität haben.“

„Bei der Sicherung der Baustelle war es unser Ziel, eine unterbrechungsfreie Fahrt für den Radfahrer durch die Überleitung auf die Fahrbahn zu ermöglichen“, sagt Stadtsprecher Sebastian Hiedels. Fußgänger sollten den Baustellenbereich weiträumig umgehen und an der Ampel auf Höhe der Danziger Straße die Fahrbahn queren, so Hiedels.

Umleitungsempfehlung wurde nicht angenommen

Das sei nicht angenommen worden. „Darauf haben wir reagiert und einen schmalen Notweg für die Fußgänger auf dem Gehweg geschaffen, um die riskante Benutzung der Fahrbahn zu verhindern.“ Und der Baustellenbereich sei so angepasst worden, dass der Radverkehr nun eine eigene Furt für sich habe. Im Anschluss an die derzeitigen Arbeiten werde es eine dauerhafte Neuerung geben.

In Zukunft sollen Radfahrer auf der Strecke zwischen Ludgeristraße und Memelstraße eine eigene Spur bekommen: „Der Radweg wird rot gepflastert und mit taktilen Elementen versehen, so dass nach Fertigstellung der kompletten Maßnahme eine spürbare Verbesserung für den Radverkehr in diesem Bereich erreicht wird“, sagt Hiedels.

