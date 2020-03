Duisburg: DGB-Jugend erfreut über Erfolg des Azubi-Tickets

Die DGB-Jugend in Duisburg sieht mit Blick auf das Azubi-Ticket noch weiteres Potenzial.

Duisburg. Die DGB-Jugend in Duisburg freut sich über die Verkaufszahlen des Azubi-Tickets „YoungTicketPLUS” – und stellt weitere Forderungen.

Die DGB-Jugend in Duisburg freut sich über den Erfolg des neuen Tickets „YoungTicketPLUS”. Die anhaltend positive Entwicklung bei den Verkaufszahlen seit der Reform des Ticketsystems im Jahr 2018 liege unter anderem an der Einführung des NRW-Upgrades, an der die DGB-Jugend maßgeblich beteiligt war.

„Endlich können mehr junge Menschen mit dem Azubiticket durch ganz NRW fahren“, so Fabian Kuntke, Jugendbildungsreferent in der DGB-Region Niederrhein. „Bisher konnten dies nur Studierende.“ Allein im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) sei das NRW-Upgrade von 7100 Azubis hinzugebucht worden.

Kuntke fordert, die positiven Entwicklungen zu nutzen, um einen noch größeren Personenkreis einzubeziehen. „Seit 2018 gibt es in Hessen ein Jugendticket für 1 Euro am Tag“, so der Jugendbildungsreferent. „Das Ticket gilt hessenweit und auch Schüler können es nutzen. Warum nehmen wir uns nicht ein Beispiel daran und führen ein solches Jugendticket für NRW ein?“