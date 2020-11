Duisburg. Sieben Menschen sind in Duisburg am Wochenende an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Was wir bislang über die Todesfälle wissen.

Sieben Menschen aus Duisburg sind zwischen Donnerstag und Sonntag an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit März stieg dadurch auf 102.

Nach Angaben der Stadt registrierte das Gesundheitsamt am Freitag drei Tote, vier weitere Todesfälle kamen am Sonntag hinzu. „Alle Toten gehörten zu bekannten Risikogruppen“, berichtete Stadtsprecher Jörn Esser am Montag.

Corona in Duisburg: Der jüngste Tote war 65 Jahre alt

Einer der Toten sei 65 Jahre alt gewesen, die sechs weiteren Todesfälle seien 80 Jahre oder älter gewesen.

Bei den Toten vom Wochenende gibt es eine Häufung in Alten- und Pflegeheimen: Fünf der sieben Corona-Toten starben in Heimen. Zwei weitere Duisburger erlagen in Kliniken ihren Infektionen.

Duisburg hat den dritthöchsten Inzidenzwert in NRW

Die Zahl der aktiven Coronafälle ist von von Donnerstag auf Sonntag zurückgegangen. Nach Informationen aus dem Gesundheitsamt vom Sonntagabend sind in Duisburg derzeit 1296 Menschen mit Covid-19 infiziert. Am Donnerstagabend waren es noch 1572.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sank laut Robert-Koch-Institut (RKI) – von 251 (Samstag) auf 242,6 (Sonntag). Duisburg hat trotzdem noch den dritthöchsten Inzidenzwert in NRW.

Coronaschutzverordnung: Keine Verstöße bei privaten Feiern

Eine positive Entwicklung registriert das Ordnungsamt bei den Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung: Am Wochenende stellten die Mitarbeiter des Städtischen Außendienstes (SAD) keine Verstöße bei privaten Feiern und in der Gastronomie fest.