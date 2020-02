Deniz Yücel bei der Vorstellung seines Buches „Agentterrorist“. Am 19. März gastiert er mit dem Werk in Steinhof Duisburg

Deniz Yücel Duisburg: Deniz Yücel kommt für Lesung in den Steinhof

Duisburg. Journalist Deniz Yücel kommt am 19. März für eine Lesung in den Duisburger Steinhof. Dorst stellt er sein Buch „Agentterrorist“ vor.

Journalist Deniz Yücel kommt am 19. März in den Duisburger Steinhof, um aus seinem Buch „Agentterrorist“ zu lesen. Yücel berichtet darin über die Erfahrungen, die er in den Monaten um seine Inhaftierung gesammelt und niedergeschrieben hat.

Der deutsch-türkische Korrespondent der deutschen Tageszeitung „Welt“ saß bis 2018 wegen angeblicher Terrorpropaganda in Untersuchungshaft im türkischen Hochsicherheitsgefängnis Silviri Nr. 9. „Agentterrorist“ nannte ihn seinerzeit der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan. Nach dieser Bezeichnung ist nun auch das Buch benannt.

Duisburg: Hier gibt es die Karten für die Lesung von Deniz Yücel

In Agentterrorist“ erzählt Yücel davon, wie er das Jahr in Einzelhaft verbrachte, welchen Schikanen er ausgesetzt war und wie es ihm gelang, immer wieder die Überwachung zu überlisten. Außerdem schildert er, welche Bedeutung für ihn die Unterstützung seiner Frau Dilek Mayatürk und der „Free Deniz“-Kampagne hatte.

Die Lesung im Duisburger Süden beginnt am 19. März um 20 Uhr. Tickets sind ab 19,50 Euro über den Steinhof, CTS-Eventim und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.