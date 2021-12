Duisburg: Das waren 2021 die 30 meistgelesenen Artikel

Duisburg. Ein Rückblick auf Duisburg im Jahr 2021: Welche 30 Artikel der Lokalredaktion im Internet die meisten Leser fanden und was sonst noch passierte.

Beim Rückblick auf das Jahr 2021 überlässt unsere Lokalredaktion den Leserinnen und Lesern die Regie: Was am meisten interessierte und welche Nachrichten Duisburg über die Stadtgrenzen zum Thema der Berichterstattung machte, bilden wir mit Hilfe der Seitenaufrufe auf unserer Online-Stadtseite ab. Das waren im zweiten Corona-Jahr die meistgelesenen Duisburger Nachrichten:

1. Corona-Blog für Duisburg (zum Blog)

Seit März 2020 berichtet unsere Lokalredaktion mit einem täglich mehrfach aktualisierten Newsblog über die Corona-Lage in Duisburg. Unter waz.de/du-corona-blog informieren wir über die aktuellsten Inzidenzwerte, Fallzahlen und Regeln, verlinken Artikel zu Hintergründen sowie einzelnen lokalen Aspekten. Aus dem Blog wird nach und nach eine Chronik mit mehreren tausend Einträgen, nachzulesen unter waz.de/du-corona-chronik.

Duisburg 2021: Badeunfälle im Rhein erschüttern Deutschland und Niederlande

2. Badeunfall im Rhein: Drei Mädchen aus Duisburg ertrunken (zum Artikel)

Dieser Unfall erschütterte die Menschen in Marxloh und Duisburg, über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus: Drei Mädchen ertrinken beim gemeinsamen Baden im Rhein vor zahlreichen Augenzeugen. Eine 17-Jährige hatten Rettungskräfte noch am Unglücksabend, am Mittwoch, 16. Juni, aus dem Strom ziehen können; sie verstarb jedoch kurz darauf. Die Leichen der beiden zunächst verschollenen Mädchen (13 und 14 Jahre alt) wurden am Wochenende darauf von der Waal in den Niederlanden ans Ufer gespült. DLRG, Feuerwehr und Polizei warnen seit Jahren vor dem Bad auf der Schifffahrtsautobahn. Viele Menschen mit Migrationshintergrund, mahnen Experten, wissen nicht um die tödliche Gefahr.

3. Friseurin öffnet um 0.01 Uhr: Politikerin zahlt 500 Euro (zum Artikel)

Als die Politik entschied, dass Friseure nach dem Teil-Lockdown ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, konnte sich Sadiye Kisin vom Salon „Haarscharf“ in Buchholz vor Anfragen kaum retten. Sie öffnete in der Nacht auf Montag um 0.01 Uhr ihren Salon – und versteigerte diesen Termin zum guten Zweck. Den Zuschlag erhielt für 500 Euro die SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp. Kisin spendete ebenfalls 500 Euro. Journalisten und Kamerateams begleiteten den nächtlichen Friseurtermin.

1. März 2021, kurz nach Mitternacht: Nach dem Teil-Lockdown darf Friseurin Sadiye Kisin wieder arbeiten – und öffnet um 0.01 Uhr. Die erste Kundin ist Politikerin Sarah Philipp (SPD). Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

4. Erschüttert: Patrick Hufen für HUK bei Flutopfern im Ahrtal (zum Artikel)

Patrick Hufen, Schadensregulierer bei der HUK Coburg und RTL-Zuschauern als Versicherungsdetektiv bekannt, besuchte mehrmals Flutopfer im Ahrtal. „Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe“, sagte Hufen. Duisburg war, anders als die Nachbarstädte Düsseldorf und Mülheim, Mitte Juli vom Unwetter weitestgehend verschont geblieben.

Duisburger Friseure kurzzeitig benachteiligt

5. Friseur-Besuch nur mit negativem Test – erste Salons schließen (zum Artikel)

Anfang April dürfen Friseure in Duisburg nur noch Kunden mit einem negativen Corona-Schnelltest frisieren. So will es die Stadt. Dabei sehen die NRW-Regeln eigentlich vor, dass Dienstleistungen wie die der Friseure von der Schnelltest-Pflicht ausgenommen sind. Und in Nachbarstädten wie Mülheim und Düsseldorf dürfen die Kunden ohne Schnelltest bedient werden. Der Ärger über den harten Duisburger Kurs ist bei der Friseurinnung groß.

6. Delta-Mutante – Ungewissheit für 6300 Geimpfte in Duisburg (zum Artikel)

7. Delta-Debatte um Johnson & Johnson: Das stellt ein Virologe klar (zum Artikel)

8. Delta-Mutante in Duisburg: Dieses Vakzin schützt schlechter (zum Artikel)

Im Juni kommt die Delta-Variante in Duisburg offiziell an. Auch hier sind viele Menschen, etwa bei den Vor-Ort-Impfungen in den Stadtteilen, mit dem Einmal-Impfstoff Janssen des Herstellers Johnson & Johnson geimpft worden. Virologe Prof. Ulf Dittmer warnt davor, dass einmal geimpfte Menschen das Virus möglicherweise leichter weitergeben können. Nach dem Sommer ist klar: Eine Einmal-Impfung mit Janssen schützt unzureichend. In Duisburg wurde der Impfstoff bis zum 23. November dennoch 23.200-mal gespritzt.

9. Martin Rütter attackiert Zoo Zajac: „Psychoterror für Hunde“ (zum Artikel)

Mitte Dezember verbreitete der bekannte Hundetrainer Martin Rütter ein Facebook-Video, das zeigt, wie er vor den Hundezwingern und bei lauter Geräuschkulisse in der Welpenabteilung von Zoo Zajac steht. Rütter schreibt: „Immer wieder kann ich nur darauf hinweisen, dass man in einem Geschäft wie Zoo Zajac keine Welpen kauft.“

10. Corona in Duisburg: alle Fallzahlen in der Tagesübersicht (zum Artikel)

In diesem Stück halten wir in Grafiken und Statistik-Übersichten alle Duisburger Corona-Daten fest: waz.de/du-sars

Bundesweit einmalig: Post stellte in Friemersheim nicht mehr zu

11. Angst vor Corona: Hier stellt die Post keine Briefe mehr zu (zum Artikel)

Die Briefkästen am Erlinghagenplatz in Friemersheim bleiben im Frühjahr monatelang leer. Die Deutsche Post verweigert die Auslieferung – zum Schutz ihrer Mitarbeiter vor Corona-Ansteckungen. Rund 100 Adressen sind betroffen. Nachdem der Fall im April bundesweit für Aufregung gesorgt hatte und Sprachmittler des Kommunalen Integrationszentrums Anwohnern die Corona- und Abstandsregeln vermittelt hatten, stellte die Post ab Ende Mai auch am Erlinghagenplatz wieder zu.

12. Nach Badeunfall im Rhein: Leichen in der Waal gefunden (zum Artikel)

13. Fünf-Wochen-Auswertung: Das sind Duisburgs Hotspot-Stadtteile (zum Artikel)

Mehrfach hatte unsere Redaktion in der Pandemie kritisiert, dass die Verwaltung – auch im Unterschied zu einigen anderen deutschen Städten – keine innerstädtisch aufgeschlüsselten Fallzahlen veröffentlicht. Seit dem 1. Dezember 2020 gibt die Stadt allwöchentlich Fallzahlen der sieben Stadtbezirke bekannt, seit Mitte April 2021 zudem nach den 46 Stadtteilen sortierte. Das heißt auch: Das Gesundheitsamt und das Amt für Kommunikation informieren die Duisburger seit April so detailliert über das Infektionsgeschehen direkt vor ihrer Haustür wie kaum eine andere Großstadt hierzulande.

14. Duisburg führt Kontaktbeschränkungen im privaten Raum ein (zum Artikel)

Vor Ostern beschloss der Corona-Krisenstab eine damals deutschlandweit einmalige Regel: Treffen in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus waren nur noch unter Beteiligung von höchstens zwei Haushalten und einer maximalen Gesamtzahl von fünf Personen erlaubt.

Zoo: Mandrille müssen isoliert leben

15. Warum der Zoo vier Affen jahrelang versteckt hält (zum Artikel)

Viele Jahre gehörten die Mandrille im Zoo zu den Publikumslieblingen. 2018 hatte der Zoo die vierköpfige Gruppe öffentlich verabschiedet. Im Frühjahr 2021 erfuhr unsere Redaktion: Die vier Affen hatten Duisburg nie verlassen. Der Grund: Mehrere sind mit einem Virus infiziert.

16. Duisburgs Notbremse-Ende! Diese Lockerungen gelten ab Montag (zum Artikel)

Duisburgs Sieben-Tage-Inzidenz lag am 22. Mai mit 67,0 wie erwartet den fünften Tag in Folge unter 100 – das war das Ende der Bundes-Notbremse in der Stadt. Der Text beschreibt, welche Regeln nach der Coronaschutzverordnung NRW ab dem 24. Mai auch für Duisburg galten.

17. Corona: Alle Fallzahlen für die Bezirke und Stadtteile (zum Artikel)

18. Verzweifelte Menschen weinend vor Impfzentrum (zum Artikel)

Anfang Juni: Der Impfstoff ist noch knapp. Viele Menschen, die längst an der Reihe wären, warten verzweifelt immer noch auf ihre Schutzimpfung, bekommen aber keinen Impftermin. Vor dem Impfzentrum im Theater am Marientor (TaM) spielen sich teils dramatische Szenen ab.

Als die Menschen der Risikogruppen noch Impftermine buchen und am Impfzentrum im TaM Schlange stehen mussten: Das Archivbild wurde am 20. April 2021 aufgenommen. Bis in den Sommer hinein war der Impfstoff Mangelware. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

19. (Ex-)Hotspot Duisburg: Das sagt die Stadt zur 15-km-Regel (zum Artikel)

Anfang 2021 erklärte Bundeskanzlerin Merkel, Bund und Länder hätten sich auf eine Einschränkung des Bewegungsradius’ auf 15 Kilometer in Hotspot-Regionen mit einer Inzidenz von über 200 Fällen geeinigt. In Sachsen galt die 15-km-Regelung bereits seit Dezember 2020. In NRW wurde sie nie umgesetzt.

20. Inzidenzstufe 2: Diese Regeln gelten in Duisburg ab Montag (zum Artikel)

Im August stiegen die Infektionszahlen nach den Ferien wieder so stark, dass Duisburg nach dem Stufenplan der Coronaschutzverordnung NRW in die Inzidenzstufe 2 abrutschte.

21. Dritte Welle erfasst Duisburg – vor allem familiäre Ausbrüche (zum Artikel)

Ende Februar: Der Inzidenzwert, der nach dem Jahreswechsel 2020/21 stark gefallen war, steigt schnell und die Duisburger stecken sich häufiger mit einer neuen Mutante des Virus an: mit der zuerst in Großbritannien aufgefallenen Variante Alpha, B.1.1.7.

Illegale Hochzeitsfeier und dauernd neue Corona-Regeln

22. Forum: Ankermieter zieht aus – ein Moderiese ein (zum Artikel)

Diese Nachricht im Frühjahr ist für die Corona-gebeutelte Innenstadt eine gute: Der Multilabel-Filialist Sinn wird neuer Mieter im Einkaufszentrum Forum. Im Herbst 2021 ist die Eröffnung der Filiale geplant. Später bremst ein Wasserschaden durch eine defekte Sprinkleranlage den Umbau. Der neue Eröffnungstermin: 1. März 2022.

23. Illegale Hochzeit in Marxloh – Gäste reisten aus Ausland an (zum Artikel)

Ordnungsamt und Polizei stoppen am 26. Februar in Marxloh eine Hochzeitsfeier. Die Ordnungshüter treffen in einer Privatwohnung auf 45 Erwachsene und 14 Kinder, die nach Angaben der Behörden ohne Abstand und teilweise ohne Mund-/Nasenschutz bei lauter Musik feierten. Die Stadt erstattet gegen alle Erwachsenen Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

24. Neue Lockerungen: Diese Regeln gelten ab Freitag in Duisburg (zum Artikel)

Ende Mai tritt in NRW der Drei-Stufen-Plan in Kraft. Für Duisburg hält dieser weitere Lockerungen bereit. Die Öffnungen hängen dabei von lokalen Inzidenzwerten ab.

25. Duisburger rätseln über seltenen Wolkenring über der Stadt (zum Artikel)

In den sozialen Medien spekulieren Ende März Duisburger über „Ufo-Abgase“ und „Rauchzeichen“: Fotos von einem Wolkenring kursieren – mal wieder. Dieses Exemplar war in weiten Teilen der Stadt zu sehen. Wetterexperten wissen: Solche Wirbel- oder Rauchringe können unter bestimmten Bedingungen über Kühltürmen, Kraftwerken und Schloten entstehen.

Frust bei der Einführung der Corona-Schnelltests

26. Polizei: Mehr Einsätze an Silvester als im Vorjahr (zum Artikel)

Dass der Bericht über eine Neujahrsnacht fast ohne Feuerwerk so viele Leser fand, hatte wohl zwei Hauptgründe. Erstens: Polizei und Ordnungsamt beendeten an Silvester eine Versammlung in einem Hochfelder Lokal wegen Corona-Regel-Verstößen. Zweitens: Nach dem Cyberangriff auf die Funke Mediengruppe wenige Tage zuvor konnte die gedruckte Duisburger Lokalausgabe noch nicht erscheinen – tausende Zeitungsleser informierten sich verstärkt im Netz.

27. Gruppe Seidenaffen im Zoo plötzlich gestorben (zum Artikel)

Mitte März muss der Zoo mitteilen: Die gesamte Gruppe der Schwarzschwanz-Seidenaffen sei „ohne vorherige Symptome“ verstorben. Eine Obduktion der vier Affen habe eine Veränderung von Leber, Niere und Milz ergeben, die zu einem Organversagen geführt haben soll, erklärt der Zoo einige Tage später.

Nach dem Teil-Lockdown dürfen die Geschäfte Ende März 2021 wieder öffnen, aber nur Kunden mit negativem Schnelltest einlassen. Die Innenstadt bleibt leer. Das Archivbild vom 31. März zeigt eine Warteschlage vor einem Lottogeschäft auf der Königstraße. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

28. Schnelltests an Schulen – Schulleiter fassungslos (zum Artikel)

Ab Mitte März sollen alle Schulen in NRW mit Corona-Selbsttests versorgt werden. Bis zu den Osterferien soll so jeder Schüler mindestens einmal getestet werden. Die entsprechende Anordnung des Schulministeriums sorgt in den Duisburger Lehrerkollegien für Fassungslosigkeit. Nach der seitenlangen Ausführung sind die Schnelltests freiwillig, aber die Lehrer sollen darauf hinwirken, dass alle mitmachen.

29. SUV ohne TÜV verwahrlost seit 2019 auf Duisburger Parkplatz (zum Artikel)

Das ist keine Neuigkeit, der Artikel findet dennoch viele Leser: Ein in Düsseldorf zugelassener Land Rover steht seit anderthalb Jahren (Stand: Ende April) auf einem Parkplatz in Huckingen. Der TÜV ist abgelaufen, das SUV verwahrlost. Doch niemand fühlt sich zuständig. In einem Punkt sind sich Duisburger und Düsseldorfer Stadtverwaltung einig: Handeln dürften sie erst, wenn der Wagen eine Gefahr darstellt.

30. Einkauf mit Schnelltest – einige Händler geben auf (zum Artikel)

Ende März ist die Stimmung bei den Einzelhändlern in der Innenstadt auf einem neuen Tiefpunkt. Wer ihre Geschäfte besuchen möchte, braucht einen negativen Corona-Schnelltest. Die Läden bleiben aus mehreren Gründen leer, auch weil es noch kein Testzentrum in der Nähe gibt. Einige Ketten schließen ihre Filialen wieder.

Im März 2021 waren die Schnelltests für Schüler noch neu und wurden im Vergleich zu heute selten durchgeführt. Im Bild: Schülerinnen und Schüler am 22. März in der Turnhalle des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

>> WEITERE DUISBURGER NACHRICHTEN 2021

Was 2021 abseits von Corona und Impfungen sowie Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Duisburg sonst noch passierte und Thema war – eine Auswahl an Überschriften, vorab das Datum der Online-Veröffentlichung:

7.1. Neues Hallenbad soll Schwimmen in Duisburg attraktiv machen

8.2. Pflanzen statt Kies: Stadt verbietet Steingärten

8.2. Einsatz wegen Schneeverwehung und Eis in Baerl

26.2. Konditorei Bongartz gibt alle Filialen auf

15.3. 6 Seen Wedau: Vermarktung startet, 200 Investoren vorgemerkt

18.3. Duisburger Dünen: Dieses Quartier soll am Hauptbahnhof entstehen

23.3. Sparkasse Duisburg: Negativzins auf hohe Bargeld-Bestände

24.3. Stadt: Impfstoff für Hafen-Chef Staake fehlte berechtigten Senioren

25.3. DFB-Länderspiele in Duisburg – darum stimmte die Stadt zu





8.4. Schaden an Grunewaldbrücke: A 59 gesperrt

11.4. Impfaffäre: Ex-MSV-Boss Hellmich drängelte sich mit Staake vor

14.4. 6 Seen Wedau: 15-Meter-Lärmschutzwall besorgt Bissingheimer

16.4. Stadt Duisburg soll Arena zu 100 Prozent übernehmen

1.5. Real-Gelände in Großenbaum verkauft: Wohnen am See kommt

7.5. 50 Millionen für Marxloh und Hamborn: Stadt sucht Personal

9.5. Traditionsimbiss Fisch Wilken muss schließen

25.6. Hafen und Erich Staake trennen sich vorzeitig





6.7. Zirkus Flic Flac plant dauerhafte Shows im Duisburger Zelt

18.7. Rhein-Hochwasser lockt Schaulustige nach Ruhrort

22.7. Neues Wohnquartier in Beeckerwerth: Bis zu 300 Wohnungen am Rhein

28.7. Sinti und Roma sagen: „Stadt Duisburg ist aktiv rassistisch“

29.7. Real-Aus im Mercator-Center: Wie Globus die Zukunft plant

19.8. Stadt kauft in Marxloh 14. Schrottimmobilie

25.8. Duisburger Familie sendet verzweifelten Hilferuf aus Kabul

5.9. Zweiter „Weißer Riese“ in Hochheide gesprengt

9.9. So wächst die neue A40-Rheinbrücke

16.9. Sirenen-Fehlalarm schreckt Bürger auf

21.9. Loch an der Steinschen Gasse ist nun ein Stadtwald

22.9. A 59: Stadt will Tunnel vor Gericht erzwingen

26.9. Bundestagswahl: Bas und Özdemir siegen – fünf Duisburger im Bundestag

4.10. TaM hat neuen Eigentümer – so geht es nach dem Impfen weiter

8.10. Mercatorquartier am Rathaus: Funde bremsen Bau von Tiefgaragen

20.10. Bärbel Bas soll neue Bundestagspräsidentin werden

21.10. Am Alten Angerbach – So viel kosten die letzten Häuser

26.10. Abriss der Cölve-Brücke: „Bei mir sind Tränen geflossen“

9.12. VRR bestätigt: Walsumbahn würde nach Essen oder Moers fahren

17.12. Standort für neue Gesamtschule Mitte-Süd gefunden

