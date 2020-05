Duisburg: Corona bremst große Kultur-Demo zum 8. Mai aus

Gegen Rechts setzt sich Eckart Pressler (2.v.l.) immer wieder in Duisburg ein, hier bei einer Demo von "Duispunkt" gegen Pegida.

Duisburg Die Duisburger Initiative "DU+Wir" wollte eine Gedenkveranstaltung zur Befreiung von der Nazi-Diktatur und gegen Rechts organisieren.

Mit fast 80 Organisationen, Verbänden und Gruppen wollte die Initiative DU+Wir am 8. Mai zum 75. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung von der Nazi-Diktatur eine große Kultur-Demonstration in der Innenstadt organisieren. "Es sollte eine Manifestation für das friedliche Zusammenleben und ein Zeichen gegen rechte Hetze und Fremdenfeindlichkeit sein, für ein solidarisches Miteinander", so die Initiatoren. Das Corona-Virus hat die Pläne ausgebremst, die Veranstaltung wird abgesagt.

Initiative setzt sich ein für einen gesetzlichen Feiertag 8. Mai

Das Anliegen soll aber sobald wie möglich wieder aufgegriffen und ein neuer Anlauf für eine Feier des Tags der Befreiung unternommen werden. Vielleicht am 8.Mai 2021, so DU+Wir. Die Initiative sieht das friedliche Zusammenleben in der "bunten, pulsierenden, weltoffenen Stadt" Duisburg erneut bedroht durch Rechtsradikale.

"Wir werden uns für die Change.org-Kampagne einsetzen, den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu machen und wenn möglich dies im Jahr 2021 realisieren", so die Duisburger Initiative in einer Mitteilung, die von den acht Aktiven unterzeichnet wurde. Darunter Eckart Pressler, der unter anderem bei "Duispunkt" für ein weltoffenes Duisburg engagiert war. Wer sich ebenfalls für eine Gedenktag einsetzen wolle, kann online unterzeichnen: www.change.org/p/8-mai-zum-feiertag-machen-was-75-jahre-nach-befreiung-vom-faschismus-getan-werden-muss-tagderbefreiung-bkagvat-bundesrat.