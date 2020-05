Duisburg: China-Experten diskutieren über Corona-Pandemie

Prof. Dr. Markus Taube (l.) und Prof. Dr. Thomas Heberer, Co-Direktor des Konfuzius-Instituts, diskutieren am Mittwoch mit dem Virologen Prof. Dr. Mengji Lu.

Duisburg. Zu einer Diskussion über Chinas Rolle in der Corona-Pandemie mit Fachleuten der Uni Duisburg-Essen lädt das Konfuzius-Institut am Mittwoch ein.

Die Corona-Pandemie in China und der Welt – Was kommt danach? Diese Frage diskutieren China-Fachleute des Instituts für Ostasienwissenschaften der Uni Duisburg-Essen (UDE) am Mittwoch, 6. Mai, von 18 bis 19 Uhr. Zu der Veranstaltung des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr, die als Webinar online angeboten wird, sind alle Interessierten eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Unter Moderation von Susanne Löhr, Geschäftsführerin des Konfuzius-Instituts, diskutieren Prof. Dr. Thomas Heberer, Fachmann für die Politik und Gesellschaft Chinas, Prof. Dr. Mengji Lu, Virologie an der Uniklinik Essen und Prof. Dr. Markus Taube, Experte für die Wirtschaft Chinas. Ihre Themen sind unter anderem der Umgang Chinas mit der Pandemie, die Spuren der Krise in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft des Landes sowie die Konsequenzen für die internationale Zusammenarbeit auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, wie z.B. die Belt-and-Road Initiative? Im Anschluss sind Fragen der Teilnehmer an das Podium möglich.

Alle Informationen zur Online-Anmeldung (möglich bis Mittwoch, 17.15 Uhr) unter: https://www.uni-due.de/konfuzius-institut/