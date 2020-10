Duisburg: Bundesverdienstkreuz für Herbert Mettler

Das Bundesverdienstkreuz übergab am Dienstag OB Sören Link an Herbert Mettler (SPD), den der Bundespräsident für sein jahrzehntelanges Engagement in der Kommunalpolitik auszeichnet.

Duisburg. Herbert Mettler, langjähriger Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat der Stadt Duisburg, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Herbert Mettler für jahrzehntelanges Engagement in der Kommunalpolitik das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. OB Sören Link übergab die Auszeichnung am Dienstag an den langjährigen SPD-Fraktionsvorsitzenden im Rat der Stadt.

Seit 1977 ist Herbert Mettler SPD-Mitglied, er war Ortsvereinsvorsitzender und gehörte ab 1979 der Bezirksvertretung Walsum an. 1994 wurde er in den gewählt, dem er noch bis Ende Oktober angehört. Von 2003 bis 2018 war der Walsumer Vorsitzender seiner Fraktion. Diese Aufgabe erforderte ein hohes Engagement und einen intensiven zeitlichen Einsatz, neben seinem Beruf als Personalleiter.

Mit Augenmaß gegen Kahlschlag in Duisburg

„Trotz der schwierigen Haushaltssituation setzte er sich mit Augenmaß dafür ein, dass in Duisburg kein sportlicher, kultureller oder sozialer Kahlschlag erfolge. Seine konstruktive Herangehensweise bei kommunalen Herausforderungen beschwerte ihm ein hohes Maß an Respekt über die Parteigrenzen hinweg“, heißt es in der Begründung. Als langjähriger Vorsitzender des Sportausschusses liegt Herbert Mettler die vielfältige Duisburger Sportlandschaft besonders am Herzen. Ebenso ist er seit über 30 Jahren Vorstandsmitglied im Bezirkssportbund Walsum/Fahrn. Im Jahr 2009 wurde als mit dem Stadtring der Stadt Duisburg ausgezeichnet.

„Gradlinigkeit, Zuverlässigkeit und souveränes und uneitles Auftreten zeichnen ihn aus“, sagt Bruno Sagurna, sein Nachfolger als SPD-Fraktionschef. Mit dem Bemühen um die Sanierung der Stadtfinanzen habe Mettler „Verantwortung für die nachfolgenden Generationen übernommen, die Sportstadt Duisburg würde es ohne ihn in dieser Form nicht geben“.

