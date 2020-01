Rückblick, Ausblick und dazwischen drei Ehrungen - der Bürgerverein Neudorf hatte zum alljährlichen Neujahrsempfang ins Silberpalais eingeladen. Politisch will sich der Verein in Zukunft stärker einmischen. Zuerst durften sich jedoch Wilma Polacek, Nejat Morkan und Axel Garnatz freuen. Sie wurden dieses Jahr für ihren besonderen Einsatz für das Wohl des Stadtteils Neudorf ausgezeichnet.

Bürgerverein Neudorf ehrt Wilma Polacek, Nejat Morkan und Axel Garnatz

Nach einem kurzen Jahresrückblick reichte Ottmar Birke, Vorsitzender des Bürgervereins, das Mikrofon an seine Tochter Kathrin weiter. Sie übernahm die Laudatio für Wilma Polacek, die den katholischen Kindergarten St. Gabriel in Neudorf leitet. Welchen Einsatz Wilma Polacek für ihren Beruf, ihr Team, die Kinder und ihre Familien aufbringe, hat Kathrin Birke schon persönlich erfahren: Sie selbst sei während der Neunzigerjahre bei Polacek in den Kindergarten gegangen.

Durch ihre Arbeit schaffe Wilma Polacek seit knapp dreißig Jahren „Rahmenbedinungen für eine unvergessliche Kinderzeit“, begründete Birke die Würdigung. So bringt die 55-jährige Erzieherin einmal pro Woche ihren Pudel Fiete mit zur Arbeit, um den Kindern den Umgang mit Tieren näherzubringen. Im Kinderrat sprechen gewählte Vertreter wöchentlich mit der Leitung darüber, was ihnen nicht gefällt. So könnten sie schon früh „erste Demokratieerfahrungen machen“, lobte Kathrin Birke.

Nejat Morkan verfolge mit seinem Engagement ein ähnliches Ziel, erklärte Zeynep Babadagi, die zweite Laudatorin. Schließlich betreibe er „Inklusion für Menschen am Rande unserer Gesellschaft.“ Morkan ist Inhaber der Pizzeria La Barca am Ludgeriplatz. Seit drei Jahren lädt er Obdachlose und Bedürftige an Weihnachten zum Essen in sein Lokal ein. In Kooperation mit Babadagis Kranken- und Altenpflegedienst veranstaltet er seit dem vergangenen Jahr ein solches Essen auch zum Ende des Fastenmonats Ramadan. „Er ist Neudorfs Frank Zander“, sagte Ottmar Birke bei der Preisausgabe. Der Sänger richtet in Berlin ebenfalls zu Weihnachten alljährlich ein Fest für Obdachlose aus.

Bürgerverein Neudorf will sich politisch stärker einbringen

Die dritte Laudatio galt Axel Garnatz, dem ersten Vorsitzenden des Amateur-Schwimm-Club-Duisburg (ASCD). „Er ist ein großer Macher im Vereinsleben“, würdigte Ottmar Birke das Lebenswerk des 75-Jährigen. Laudator Nils Illinger dankte Axel Garnatz für sein langjähriges Engagement im ASCD, mit dem Garnatz auch Illinger selbst geprägt habe.

Und wie geht es beim Bürgerverein Neudorf in diesem Jahr weiter? Neben der Organisation der üblichen Veranstaltungen wie etwa dem Sommer- oder dem Wildstraßenfest soll es zukünftig ein bisschen politischer zugehen: „Wir wollen uns stärker in die örtlichen Belange einmischen“, erklärte Ottmar Birke. Missstände wie den Zustand der Lotharstraße wollen sie aufzeigen und konstruktive Vorschläge einbringen. Auch der Zustand eines Grünstreifens an der Kreuzung von Kolonie- und Steinbruchstraße in Richtung der Autobahn missfällt dem Vorsitzenden. Der gebe schließlich kein gutes Bild ab, obwohl er direkt am Eingang zur Stadt liege.