Duisburg: Brand zerstört Dach von altem St. Barbara-Hospital

Duisburg. Nach einem Feuer im alten St. Barbara-Hospital in Duisburg ist in der Nacht der Dachstuhl des Gebäudes teilweise eingestürzt. Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot nach Duisburg-Neumühl ausgerückt. Der Dachstuhl des ehemaligen St. Barbara-Hospitals stand in Flammen.

Um 21.10 Uhr hatten mehrere Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Der Uhrenturm auf dem mehr als 100 Jahre alten Gebäude haben in Flammen gestanden. Als erste Feuerwehrkräfte dann am Einsatzort eintrafen, hätten die Flammen bereits aus anderen Teilen des Dachstuhl geschlagen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen auf Nachfrage.

Brand in St. Barbara-Hospital: Feuerwehr war mit 100 Einsatzkräften vor Ort

Die Feuerwehr war mit insgesamt 100 Einsatzkräften vor Ort, darunter auch viele der freiwilligen Feuerwehr. Mit drei Drehleitern wurden die Flammen bekämpft. Später leistete auch noch die Werksfeuerwehr von HKM Amtshilfe mit einem Teleskop-Mast. Das sei nötig gewesen, um schwer erreichbare Teile des Dachstuhl ablöschen zu können, erklärte Lagedienst-Leiter Benjamin Küser am Morgen auf Nachfrage.

Gegen 1.30 Uhr meldete die Feuerwehr, das Feuer sei unter Kontrolle. Der Dachstuhl des ehemaligen Krankenhauses im Stadtteil Neumühl stürzte durch die Flammen teilweise ein. Die letzten Einsatzkräfte seien gegen 5 Uhr am Morgen wieder in Ihre Wachen eingerückt, sagte Küser.

Brandstiftung? Polizei untersucht den Brandort

Es wurden keine Personen verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Informationen zur Brandursache oder der Schadenshöhe lagen am Morgen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 würden den Brandort am Freitag untersuchen. Einen konkreten Verdacht zur Brandentstehung gab es am Freitagmorgen noch nicht, ob technischer Defekt oder mögliche Brandstiftung müsse nun überprüft werden, sagte der Sprecher.

Das Krankenhaus an der Gartenstraße nahm im Jahr 1906 seinen Betrieb auf, 2013 wurde es endgültig geschlossen.

Auf dem Areal sollen nach Plänen eines Investors 400 Wohnungen entstehen. (mit dae)

