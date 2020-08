Brand in Sauna - Feuerwehr Duisburg reißt Dach auf

Duisburg. Ein Brand in einer Sauna hat am Montagabend in Duisburg einen Feuerwehreinsatz in Duisburg ausgelöst. Fünf Anwohner atmeten Rauch ein.

Bei einem Brand im Anbau eines Wohngebäudes an der Hilfswerkstraße in Duisburg-Obermeiderich haben am Montagabend fünf Anwohner Rauch eingeatmet. Eine Person musste schließlich vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Löscharbeiten waren aufwändig.

In dem Anbau befand sich nach Angaben der Feuerwehr eine Sauna. Wegen der Rauchentwicklung musste die Feuerwehr unter Atemschutz löschen. Das Feuer drohte auf das Wohnhaus überzugreifen, berichtete die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag. „Um auszuschließen, dass auch das angrenzende Gebäude betroffen war, mussten Teil des Daches des Anbaus abgetragen und nach Glutnestern untersucht werden“, teilte die Feuerwehr mit.

Brand in Duisburg: Einsatz am späten Montagabend beendet

Um 23.30 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt war eine Löscheinheit der Berufsfeuerwehr und ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Drei Rettungswagen und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort. Zur Brandursache gab es von der Feuerwehr keine Einschätzung.

