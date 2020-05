In Duisburg-Kaßlerfeld ist an der Karl-Lehr-Brücke ein Blindgänger gefunden worden, der am Dienstagabend entschärft werden soll.

Duisburg: Bombenfund am Kreisverkehr in Kaßlerfeld

Duisburg. Am Karl-Lehr-Brückenzug ist am Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Bombe wird am Abend entschärft, der A40-Zubringer gesperrt.

Bei Vorbereitungen für die Sanierung des Karl-Lehr-Brückenzugs ist in Duisburg-Kaßlerfeld am Dienstagvormittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst muss den Blindgänger im Bereich des Kreisverkehrs Ruhrorter Straße/Ruhrdeich/Am Brink wegen des im Regierungsbezirk Düsseldorf geltenden Erlasses noch am heutigen Dienstag entschärfen.

• Die Entschärfung planen Stadtverwaltung und Sprengmeister am Dienstagabend um 19.30 Uhr.

• Die englische Fünf-Zentner-Bombe hat einen der ungefährlicheren Aufschlagzünder.

• Von der Evakuierung ist auch der Zubringer zur Autobahn A40 (Am Brink) betroffen. Dieser wird in beide Fahrtrichtungen gegen 19 Uhr gesperrt. Die A40 dagegen muss nach Angaben der Stadt nicht gesperrt. Wegen der zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen bittet die Stadt, den Fundort und die Straßensperren am Abend großräumig zu umfahren.

Der Evakuierungsplan für die Bombenentschärfung in Duisburg-Kaßlerfeld am Dienstag, 26. Mai. Foto: Stadt Duisburg

Von der notwendigen Evakuierung sind auch viele Anwohner betroffen: In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Meter um den Fundort) wohnen nach Angaben der Stadt 544 Anwohner – sie müssen die Gefahrenzone verlassen.

In der Sicherheitszone (500 Meter um den Fundort) leben demnach 1601 Menschen. Sie sollen während der Entschärfung die Fenster ihrer Wohnungen schließen und sich in Räumen aufhalten, die der Fundstelle abgewandt sind.

Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit die weiteren Maßnahmen.

Das Bürger- und Ordnungsamt informiert vor Ort über Lautsprecherdurchsagen.

Ein Aufenthalt im Freien ist in der Sicherheitszone ab 19 Uhr nicht mehr gestattet.

Ebenso greifen alle Sperren rund um die Zonen ab 19 Uhr.

Im betroffenen Bereich werden die Sirenen nach der Entschärfung Entwarnung geben.

Die Stadt Duisburg hat ab 17.30 Uhr in der Aula der Gesamtschule Mitte an der Falkstraße 44 in Duisburg-Duissern einen Aufenthaltsraum für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet.

Im Evakuierungsbereich steht ab 18.30 Uhr an der Albertstraße/Ecke Ruhrorter Straße ein Bus für Anwohner bereit, der den Transfer zum Aufenthaltsraum übernimmt. Nach der Entschärfung wird er die Anwohner auch wieder zurückbringen.

Informationen gibt es auch über Call Duisburg unter 0203 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter 0800/112 13 13. Auch die Warn-App NINA informiert über Gefahrenlagen.

Informationen zu Beeinträchtigungen beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) finden Sie unter www.dvg-duisburg.de.