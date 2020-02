Duisburg: Bombenentschärfung läuft - A40 gesperrt

In Duisburg-Neuenkamp haben Arbeiter einen Blindgänger entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft die Bombe am Mittwochabend.

Duisburg. Nach der Entdeckung eines Blindgängers in Duisburg-Neuenkamp wurde die A40 am Mittwochabend gesperrt. Bombenentschärfung läuft.

Bei Sondierungsarbeiten auf einer Baustelle in Duisburg-Neuenkamp haben Arbeiter am Mittwoch eine englische Fünf-Zentner-Bombe entdeckt. Der Blindgänger liegt im Bereich der Straßen Am Schlütershof und Am Alten Flugplatz. Die mit einem Aufschlagzünder ausgestattete Weltkriegsbombe muss vorschriftsmäßig noch am Mittwoch entschärft werden.

Der Plan von Kampfmittelbeseitigungsdienst und Ordnungsamt sieht vor, dass Feuerwerker Frank Stommel der Bombe in Neuenkamp um 20.30 Uhr unschädlich macht. Um 20.32 Uhr startete die Entschärfung, teilte die Stadt mit.

A40 mit Rheinbrücke Neuenkamp seit 20 Uhr gesperrt

In Duisburg-Neuenkamp wurde an der A40 eine Weltkriegsbombe gefunden. Das ist der Evakuierungsplan. Foto: Stadt Duisburg

Für die Entschärfung wurde die A40 wie vorgesehen um 20 Uhr zwischen der linksrheinischen Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen (10) und dem rechtsrheinischen Autobahnkreuz Duisburg (A40/59) in beide Richtungen gesperrt. Stadt und Polizei baten, den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren.

„Die Straßensperren sowie die Sperrung der A40 wurden pünktlich um 20 Uhr aktiviert“, teilte die Stadt mit. Im Aufenthaltsraum in der Gemeinschafts-Grundschule Wrangelstraße in Duisburg-Kaßlerfeld waren laut Stadt kurz nach der Sperrung der Evakuierungszone 23 Personen.

Vor Ort sind insgesamt 80 Einsatzkräfte des Bürger- und Ordnungsamtes, jeweils 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK sowie 21 Polizeibeamte im Einsatz, teilte die Stadt mit. Gegen 19 Uhr berichtete die Stadt, „die Vorbereitungen für die geplante Entschärfung laufen nach Plan. Die Information der Bevölkerung in der Sicherheitszone ist bereits abgeschlossen.“

Um 19.12 Uhr wurde die Güterzugstrecke im Bereich der Evakuierungszone gesperrt. „Aktuell informiert das Bürger- und Ordnungsamt nochmals durch Lautsprecherdurchsagen Bürgerinnen und Bürger über die Evakuierung“, teilte die Stadt mit.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Metern um den Fundort) müssen 130 Personen ihre Wohnungen verlassen.

In der Sicherheitszone (Umkreis von 500 Metern um den Fundort) leben 948 Personen. Außerdem ist das Gewerbegebiet „Am Schlütershof“ von der Evakuierung betroffen. In der Sicherheitszone dürfen sich Menschen ab 20 Uhr nicht mehr im Freien aufhalten, sondern nur noch in Räumen, die der Fundstelle abgewandt sind. „Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein“, erklärt Stadtsprecher Sebastian Hiedels. Ab 20 Uhr sollen auch alle Straßen, die in die Gefahrenzone führen, abgesperrt sein.

Entwarnung durch Sirenen in Neuenkamp

Feuerwerker Frank Stommel vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Im betroffenen Bereich werden die Sirenen nach der Entschärfung Entwarnung geben.

Die Stadt Duisburg hat für Anwohner ab 18 Uhr einen Aufenthaltsraum in der Gemeinschaftsgrundschule Wrangelstraße, Wrangelstraße 17, eingerichtet.

Informationen gibt es auch telefonisch über Call Duisburg unter der Nummer 0203 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr (0800 112 13 13).

Auch die Warnapp NINA informiert über Gefahrenlagen.

Über Beeinträchtigungen des öffentlichen Personennahverkehrs informiert die DVG unter www.dvg-duisburg.de.

Wir berichten weiter.