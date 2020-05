Duisburg: Bombe auf „Sechs Seen Wedau“-Areal ist entschärft

Auf der Baustelle für „Sechs Seen Wedau“ zwischen Duisburg-Wedau und -Bissingheim hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entschärft.

Duisburg. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat den Blindgänger auf dem Neubaugebiet „Sechs Seen Wedau“ am Mittwoch um 13.34 Uhr entschärft.

Auf der Großbaustelle für das Wohnprojekt „Sechs Seen Wedau“ ist am Mittwochmorgen ein amerikanischer Blindgänger gefunden worden – und der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Fünf-Zenter-Weltkriegsbombe bereits am Mittwochmittag entschärft. Um 13.43 Uhr gab die Stadtverwaltung Entwarnung in Wedau und Bissingheim.

Die Feuerwerker im Regierungsbezirk Düsseldorf müssen Blindgänger aufgrund von Bestimmungen noch am Tag des Bombenfundes entschärfen.

Duisburg: Bombe soll bereits um 13 Uhr entschärft werden

Die Entschärfung hatte das Ordnungsamt am Mittwochmittag nach dem Bombenfund kurzfristig bereits für etwa 13 Uhr eingeplant.

Der Lage- und Evakuierungsplan für die Bombenentschärfung auf dem Gelände des Neubaugebietes „Sechs Seen Wedau“. Foto: Stadt Duisburg

Da sich der Fundort mitten in dem Baugebiet befindet, waren in der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Metern um den Fundort) keine Anwohner betroffen.

In der Sicherheitszone (500 Meter um den Fundort) leben in den Stadtteilen Wedau und Bissingheim nach Angaben der Stadt 2094 Menschen. Sie sollten sich in Räumen aufhalten, die der Fundstelle abgewandt sind, und die Fenster ihrer Wohnungen schließen.

Seniorenzentrum und Güterzugstrecke betroffen

In der Sicherheitszone liegt ein Seniorenzentrum. Das Bürger- und Ordnungsamt stand mit der Einrichtung in Kontakt und informierte vor Ort über Lautsprecherdurchsagen. Eine Evakuierung war nicht notwendig. Gesperrt wurde dagegen für kurze Zeit die Güterzugstrecke nach Ratingen.

Ortskundige wurden gebeten, den Bereich großzügig zu umfahren. Informationen gab es telefonisch auch über Call Duisburg unter 0203 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr (0800 112 13 13).

