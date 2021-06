Duisburg bietet Jugendlichen „Berufliche Orientierung extra“

Praktisch erfahren, wie es etwa in der Gastronomie zugeht, können Duisburger Jugendliche in den Sommerferien.

Duisburg. Schüler können in fünftägigen Ferienkursen in Duisburg die praktischen Erfahrungen nachholen, die sie wegen der Pandemie nicht machen konnten.

In den fünftägigen Ferienkursen „Praxiserfahrungen vertiefen“ können Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klassen 8, 9 und 10 praktische Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern erwerben und ergänzen. Die Träger der Beruflichen Bildung bieten mit „Eine Woche berufliche Orientierung extra“ ein zusätzliches, freiwilliges Angebot der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf“ an.

Bei diesem Sommerferienangebot können Schüler einen Teil ihrer beruflichen Orientierung nachholen, die bislang wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war. Sie erproben ihre handwerklichen Fähigkeiten und ihre Kreativität zum Beispiel in den Bereichen Friseur/Kosmetik, Gebäudereinigung, Hotel/Gastronomie und Holz, aber auch bei der Nutzung von verschiedenen Medien. Die Workshops sind kostenlos und finden außerhalb von Schulen statt.

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 170 Plätze begrenzt. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Eine Übersicht der Kurse sowie Anmeldeinformationen gibt es unter https://www.duisburg.de/microsites/kaoa/ (unter „Termine“). Für Fragen steht das Mitarbeiterteam vom Amt für Schulische Bildung telefonisch unter 0203 283 6647 zur Verfügung.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg