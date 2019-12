Duisburg: Bewährung nach Brandanschlag auf Autos des Bruders

Die Bescherung fand für einen Rheinhauser in diesem Jahr schon einige Tage früher statt. Denn in zweiter Instanz setzte das Duisburger Landgericht am König-Heinrich-Platz eine 18-monatige Freiheitsstrafe zur Bewährung aus. Inzwischen sprach viel dafür, dass der 45-Jährige, der am 3. April 2017 das Auto seines Bruders anzünden wollte, nicht mehr straffällig wird.

In Rheinhausen hatte er den in Wohnortnähe geparkten Sportflitzer seines Bruders mit Benzin übergossen. „Den Kanister hatte ich unmittelbar zuvor an einer Tankstelle gekauft“, so der Angeklagte. Dann schüttete er eine Benzinspur als Lunte aus, zündete sie an und rannte weg. Die Flamme erlosch allerdings, bevor sie den teuren Sportwagen erreichte.

45-Jähriger hat sich um Therapie gekümmert und blieb seit fast drei Jahren straffrei

Das Amtsgericht hatte dem Angeklagten vor anderthalb Jahren keine günstige Sozialprognose mehr stellen können. In seinem gut gefüllten Vorstrafenregister fand sich eine einschlägige Vorverurteilung. Und zur Tatzeit hatte der Rheinhauser gleich unter dreifacher Bewährung gestanden. Was, wäre es bei den 18 Monaten Gefängnis geblieben, seinen Aufenthalt hinter Gittern noch deutlich verlängert hätte.

Der Angeklagte gab die Tat auch in zweiter Instanz unumwunden zu. „Wir haben uns damals um Geld gestritten“, erläuterte er. Er argwöhnte, dass der Sportwagen des Bruders von Geld gekauft worden sei, das eigentlich der ganzen Familie gehörte. „Inzwischen halte ich mich aus diesen Streitereien heraus“, betonte der 45-Jährige. Wahrer Auslöser der Tat sei sein Alkoholproblem gewesen. „Ich hatte mindestens acht Flaschen Bier drin.“ Inzwischen habe er einen stationären Aufenthalt in einer Therapieeinrichtung hinter sich, beginne im Januar eine ambulante Behandlung. Auch beruflich gebe es eine positive Entwicklung.

Das und vor allem der Umstand, dass der Angeklagte sich in den fast drei Jahren seit der Tat nichts mehr zu Schulden kommen ließ, gab für die Berufungskammer den Ausschlag zu einer anderen Bewertung. Die vom Amtsgericht verhängte Freiheitsstrafe wurde auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt.