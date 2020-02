Zwei Betrüger konnte die Polizei in Duisburg festnehmen.

Betrüger Duisburg: Betrüger-Bande scheitert an 71-Jähriger

Duisburg. Vermeintliche Handwerker haben einer Seniorin in Duisburg zunächst Arbeiten zu günstigen Konditionen angeboten und dann 10.000 Euro gefordert.

Eine sechsköpfige Betrüger-Bande ist in Hochemmerich an einer Seniorin gescheitert. Zwei mutmaßliche Täter konnten Polizisten festnehmen.

Laut Polizei klingelten die sechs vermeintlichen Handwerker am Donnerstag zur Mittagszeit an der Haustür der 71-Jährigen und unterbreiteten ihr ein Angebot: Sie hätten noch Baustoffreste und würden eine Ecke an der Hausfassade damit zu günstigen Konditionen verputzen. Die Seniorin ging zunächst auf den Vorschlag ein.

Als sie sich gegen 15 Uhr dann den Fortschritt der Bauarbeiten anschauen wollte, war sie überrascht: Die Männer hatten gerade angefangen, die Wand zu streichen. Das würde 10.000 Euro kosten, eine Rechnung gäbe es allerdings nicht, teilte die Gruppe der 71-Jährigen mit. Die Duisburgerin weigerte sich zu zahlen und alarmierte die Polizei.

Duisburg: Polizei fasst zwei Tatverdächtige

Die sechs Männer stiegen daraufhin in einen Kastenwagen und fuhren davon. Zwei Tatverdächtige (24 und 70 Jahre) konnten Polizisten ausmachen und festnehmen. Strafanzeigen wegen Betrugs wurden gestellt.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall warnt die Polizei noch einmal vor betrügerischen Geschäften an der Haustür. Professionelle Handwerker würden niemals auf gut Glück an der Haustür klingeln und ihre Leistungen ohne Rechnung anbieten, unterstreicht die Behörde. Wenn Zweifel bestehen, sollen Bürger sich unter der 110 bei der Polizei melden.