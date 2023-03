Duisburg bekommt neues Monopoly – Abstimmung über Straßen

Statt Schlossallee könnte es bald Wilhelmshöhe heißen: Monopoly wird 2023 in einer neuen Duisburg-Edition erscheinen. Alle Infos zur Brettspiel-Neuauflage.

Duisburg. Das Brettspiel Monopoly wird bald in einer neuen Duisburg-Edition erscheinen. Noch läuft eine Abstimmung über Straßennamen für das Spielbrett.

„Gehe in das Gefängnis. Begib Dich direkt dorthin. Gehe nicht über Los. Ziehe nicht DM 4000 ein“ – mit diesen Sätzen auf einer Spielkarte sind Generationen groß geworden. Aus D-Mark wurden zwar Euro, doch die Idee von Monopoly hat sich nie verändert. Jetzt soll der Brettspiel-Klassiker in einer neuen Duisburg-Edition erscheinen.

Die Veröffentlichung des Gesellschaftsspiels mit Lokalkolorit hat Winning Moves angekündigt. Der Spieleverlag mit Sitz in London und einer Dependance mit 24 Mitarbeitern in Düsseldorf verfügt über die Lizenz zur Herausgabe von abgewandelten Editionen des Klassikers Monopoly sowie anderen beliebten Spielen des bekannten US-amerikanischen Spielwarenherstellers Hasbro.

Das beliebte Spiel, das in seiner ersten deutschen Ausgabe im Jahr 1936 auf den Markt kam, ist weltweit schon in mehr als 400 Städte-Editionen erschienen. 200, so schätzt Robin Busch, Vertriebsleiter bei Winning Moves, entfallen auf den deutschen Markt. Nach Bremen, Köln oder Frankfurt wird nun die Rhein-Ruhr-Stadt zum Spielbrett.

Monopoly: Neuauflage der Duisburg-Edition geplant

Erneut und in einer Neuauflage, muss es präzise heißen. Schon 2009 erschien eine Edition, auf der etwa die Masurenallee, die Gneisenaustraße sowie die Königstraße verewigt sind. „Die Version ist ausverkauft“, sagt Robin Busch. Mit Glück lässt sich das alte Spielfeld noch auf Kleinanzeigen-Portalen finden. „Wir haben viele Anfragen zu einer neuen Duisburg-Edition bekommen“, nennt Busch einen der Gründe, warum Duisburg nun ein neues Brett erhält.

2009 ist eine Duisburg-Edition von Monopoly erschienen. Damals etwa mit der Königstraße und dem Philosophenweg. Foto: Lennart Preiss / WAZ FotoPool

Die Version soll „ein Stadtrundgang“ werden, verspricht Tomke Buhl, die bei Winning Moves im Marketing arbeitet. So werden nicht nur Straßen aus Duisburg einen Platz auf dem Spielbrett finden, sondern auch ikonische Orte, Sehenswürdigkeiten der Stadt und sogar bekannte, lokale Unternehmen oder Vereine. Dafür verhandeln die Macher noch über Kooperationen. Alles, was auf dem Spielfeld zu finden sein wird, müsse für Duisburg stehen, schränkt Robin Busch die Auswahl ein.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Bis zu 14 Monate dauert die Entwicklung einer Städte-Edition, erklärt der Vertriebsleiter. Wie dann ein Rundgang durch die Stadt aussieht, zeigt das Beispiel aus Köln. Statt der Schlossallee können Spieler den Kölner Dom kaufen, der mit dem Rhein groß auf dem Spielfeld zu sehen ist. Zum Erwerb stehen auch die Hohenzollernbrücke sowie das Müngersdorfer Stadion – die Heimat des 1. FC Köln. Mit der Spielfigur kann auch die Hohe Straße, Kölns bekannte Einkaufsstraße, passiert werden.

Monopoly Duisburg: Abstimmung über Straßennamen

Welche Straßen und Orte die Duisburg-Version schmücken sollen, ist bislang ein Geheimnis, sagen die Macher. Einen Hinweis geben womöglich aber die ersten Fotos, die der Spieleverlag mit Mr. Monopoly in Duisburg aufgenommen hat. Das bekannte Maskottchen des Brettspiels, das Frack und Zylinder trägt, posierte etwa schon im Landschaftspark, bei Tiger & Turtle sowie vor der Schauinsland-Reisen-Arena...

Das Maskottchen Mr. Monopoly wurde in Duisburg schon gesichtet. 2023 soll das beliebte Brettspiel in einer Duisburg-Edition erscheinen. Foto: Winning Moves

In puncto Straßen können zudem noch alle Duisburgerinnen und Duisburger ein Wörtchen mitreden, denn der Spieleverlag ruft zur Abstimmung auf, welche Adressen der Stadt bei der Neuauflage nicht fehlen dürfen. Noch bis zum 13. April bleibt Zeit zur Teilnahme auf www.duisburg-spiel.de.

>> Monopoly für Duisburg: Wann erscheint das Spiel?

Monopoly in der Duisburg-Edition soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheinen . Das Brettspiel soll dann ab Ende November für 49,95 Euro im Handel erhältlich sein. Noch vor dem Verkaufsstart wird das Spielfeld bei einer Veranstaltung enthüllt.

. Das Brettspiel soll dann ab Ende November für 49,95 Euro im Handel erhältlich sein. Noch vor dem Verkaufsstart wird das Spielfeld bei einer Veranstaltung enthüllt. Monopoly wird mit zwei bis acht Spielern gespielt. Ziel ist es, ein Grundstücksimperium aufzubauen und so alle anderen Mitspieler in die Insolvenz zu treiben. Als Vorlage dient ein 1904 erschienenes Brettspiel. Es ist weltweit eines der erfolgreichsten Gesellschaftsspiele und wird laut Angaben des Verlags in über 100 Ländern verkauft.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg