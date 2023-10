Duisburg: Ford landet vor Schaufenster einer Pizzeria

Bei diesem Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Duisburg-Beeck wurden drei Autos und die Pizzeria „Bene Italia“ beschädigt.

Duisburg. Eine Autofahrerin hat in Duisburg die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist samt diesem gegen das Schaufenster einer Pizzeria gefahren.

Eine 53 Jahre alte Autofahrerin ist am frühen Freitagabend (20. Oktober) an der Friedrich-Ebert-Straße in Beeck mit ihrem Ford gegen das Schaufenster einer Pizzeria geprallt.

Die Frau schilderte der Polizei, dass sie beim Ausscheren vom Parkstreifen in den fließenden Verkehr mit einem anderen Fahrzeug, einem Honda (Fahrer: 51 Jahre alt) zusammengestoßen war.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte sie gegen ein geparktes Auto und landete schließlich an der Scheibe der Pizzeria.

Neben der 53-Jährigen, die zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, sind keine weiteren Personen verletzt worden. Ihr Auto und ein weiteres waren nicht mehr fahrbereit.

An der Hausfassade der Pizzeria entstand laut Polizei Sachschaden.

