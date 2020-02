Nach den ersten beiden Corona-Verdachtsfällen in Duisburg hat jetzt die Stadtverwaltung reagiert und will insbesondere Kinder besser davor schützen, sich anzustecken. Sie will dafür die „schnelle Informationskette“ verbessern und für Ernstfälle eine Kontaktliste aufbauen.

In einem Rundschreiben sind stadtweit zahlreiche Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben, nun gebeten worden, sich an dieser Kontaktliste zu beteiligen. Deshalb hat die Stadt Duisburg die Leitungen von Kindertagesstätten, Kindertagespflegestellen, Schulen und Jugendzentren gebeten, ihre Kontaktdaten mitzuteilen. „Das Ziel hierbei ist, vor allem Kinder zu schützen. Deshalb soll der Kreis derjenigen, die in Kontakt zueinander stehen, schnell eingegrenzt und informiert werden“, erklärt eine Stadtsprecherin.

Eine mögliche Meningokokken-Infektion wurde bekannt

In diesem Schreiben wird jedoch nicht nur auf mögliche Krankheitsfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus hingewiesen, dadurch wurde ebenfalls bekannt, dass es in Duisburg außerdem einen möglichen Fall einer Meningokokken-Infektion, einer bakteriellen Hirnhautentzündung gibt. Allein diese Information hat jedoch nun Eltern in Duissern beunruhigt: Eine Tagespflege-Leiterin hatte sie mit Verweis auf Corona und Meningokokken darum gebeten, die Kinder bei Grippe-Symptomen zuhause zu lassen.

Die Stadt Duisburg bestätigt einen Verdachtsfall auf Meningokokken. Betroffen ist demnach ein Schulkind, das derzeit in einem Krankenhaus behandelt wird. Das Umfeld sei informiert. Nähere Angaben möchte die Stadtsprecherin zu diesem Verdachtsfall nicht machen, ergänzt jedoch: „Grundsätzlich kann eine solche Erkrankung lebensbedrohlich verlaufen, muss aber nicht. Wenn die Erkrankung rechtzeitig erkannt wird, und das hoffen wir bei diesem Kind, kann der Ausgang durchaus positiv sein.“

Ansteckungsgefahr im Haushalt, in Kindergärten und an Schulen

Der Erreger ist ein Bakterium (Neisseria meningitidis), das gewöhnlich außerhalb des Körpers schnell abstirbt. Daher ist für eine Infektion ein enger Kontakt mit den Flüssigkeiten aus dem Nasen-, Mund- oder Rachenraum (oropharyngeale Sekrete) erforderlich. Laut dem Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI), einem Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten, gilt die höchste Ansteckungsgefahr bei Personen im gleichen Haushalt, ein erhöhtes Risiko besteht etwa in Kindergärten und Schulen.

Eine Impfempfehlung gibt die Ständige Impfkommission beim RKI gegen die Meningokokken vom Typ C „für alle Kinder möglichst früh im zweiten Lebensjahr“, zugelassen seien die Impfstoffe ab dem Alter von zwei Monaten. Für die übrigen Typen soll „nach individueller Risikoeinschätzung“ über die Impfung entschieden werden.

Meningokokken-Erkrankungen sind in Deutschland rückläufig

„In Industrieländern treten Meningokokken-Erkrankungen in der Regel nur noch als Einzelerkrankungen oder in Form von kleineren Häufungen auf“, so das RKI weiter. In Deutschland werde seit 2004 ein Rückgang beobachtet. So gebe es deutschlandweit jährlich unter 0,4 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner. Eine bakterielle Hirnhautentzündung kann demnach in jedem Lebensalter auftreten, häufig jedoch bei Kleinkindern im ersten und zweiten Lebensjahr sowie bei 15- bis 19-jährigen Jugendlichen.