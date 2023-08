Sechs Autos, die an der Lotharstraße in Duisburg geparkt haben, wurden von einem umgestürzten Baum begraben.

Feuerwehr Duisburg: Baum stürzt an Uni um – und fällt auf sechs Autos

Duisburg. An der Universität Duisburg-Essen ist ein Baum umgestürzt. Dabei wurden mehrere geparkte Autos beschädigt. Was die Ursache sein könnte.

Ein mächtiger Baum hat am Montag sechs Autos unter sich begraben. Er stand auf dem Gelände der Universität Duisburg-Essen in Höhe der Keksdosen und kippte unvermittelt auf die Lotharstraße in Duisburg-Neudorf.

Mit mehreren Kettensägen haben Einsatzkräfte der Feuerwehr den Baum zerkleinert, berichtet ein Sprecher der Leitstelle. Die Wirtschaftsbetriebe seien beauftragt, die Reste zu entsorgen.

Nach Angaben der Polizei ist die Lotharstraße zwischen der Mülheimer- und der Geibelstraße gesperrt, um 16.30 Uhr lief der Einsatz noch. Betroffen sind auch Buslinien der DVG.

Feuerwehr: Nach Starkregen können Bäume im vollen Laub durch Böen umgerissen werden

An der Lotharstraße auf Höhe der Universität Duisburg-Essen ist am Montag ein Baum umgestürzt. Sechs Autos wurden beschädigt. Foto: UDE

Nach Angaben einer Uni-Sprecherin ist niemand verletzt worden. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Offen ist, ob der Baum krank war. Aber da der Boden nach dem vielen Regen aufgeweicht ist und im vollen Laub steht, sei er windanfälliger und könne schneller von einer Böe umgerissen werden, erklärt ein Sprecher der Leitstelle.

