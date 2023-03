Duisburg-Baerl: Nachbarn vertreiben bewaffnete Einbrecher

Einbrecher wurden in Duisburg-Baerl von Nachbarn vertrieben.

Duisburg. Couragierte Nachbarn haben in Duisburg zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Ein Anwohner wurde dabei mit einem Messer bedroht.

Die aufmerksame Nachbarschaft rund um die Gärtnerstraße in Duisburg-Baerl hat am Sonntagnachmittag (12. März) zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Das berichtet die Polizei.

Laute Geräusche an einem Einfamilienhaus ließen demnach gegen 15.30 Uhr Anwohner skeptisch werden. Ein 22-Jähriger ging nachschauen und sprach zwei Verdächtige an, die sich offensichtlich vor dem Haus am Fahrzeug des Nachbarn zu schaffen machten. Die beiden Männer nahmen sofort Reißaus.

Couragierter Duisburger wird von Einbrechern mit Messer bedroht

Der junge Duisburger rannte hinterher, brach allerdings die Verfolgung ab, als ihn die Einbrecher mit einem Messer bedrohten.

Weitere Nachbarn bekamen den Vorfall ebenfalls mit und bemerkten eine aufgehebelte Terrassentür am gleichen Haus. Drinnen waren Schränke und Regale durchwühlt. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, werde noch ermittelt, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Täter gesehen haben. Einer wird auf 25 Jahre geschätzt. Er hat eine korpulente Figur, einen schwarzen Bart, trug eine Baseball-Schirmmütze und war komplett in Schwarz gekleidet. Auffällig waren die schwarzen Schuhe, die eine weiße Sohle hatten.

Der andere Täter wird auf 50 Jahre geschätzt, ist schlank und hat einen grau-weißen Bart. Seine Schuhe waren weiß, die Hose blau, die Jacke schwarz und seine Basecap grün. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 28 00 entgegen.

