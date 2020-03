Duisburg: Autorennen – Jaguar und Mercedes sichergestellt

Duisburg. Zwei junge Männer haben sich in Duisburg ein illegales Autorennen geliefert. Die Polizei stoppte die beiden und stellte ihre Autos sicher.

Schon wieder hat die Polizei am Samstagabend in Duisburg-Alt-Hamborn ein illegales Autorennen gestoppt. Im Bereich der Raser-Szene bekannten Duisburger Straße stellten die Einsatzkräfte einen Mercedes und einen Jaguar sicher.

Die beiden Fahrer (21 und 31 Jahre) hielten laut Polizei am Samstagabend um 22.50 Uhr auf Höhe der Kampstraße zunächst an einer roten Ampel. Als diese dann auf Grün sprang, drückten sie auf das Gaspedal, die Reifen drehten durch. Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Den Jaguar stoppten sie zwischen der Alsumer und der Weseler Straße. Weitere Einsatzkräfte fahndeten nach dem Mercedes und hielten ihn schließlich auf der Bertha-von-Suttner-Straße an.

Duisburg: Polizei stellt Führerscheine und Autos sicher

Die Beamten stellten die Autos und Führerscheine der jungen Männer sicher. Sie müssen mit einer Anzeige wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen rechnen.