Duisburg: Automatenknacker brechen bei Mediamarkt ein

Duisburg. Die Polizei fahndet erneut nach Automatenknackern: Diesmal hatten es flüchtige Unbekannte auf den Geldautomaten im Mediamarkt abgesehen.

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen Geldautomaten im Eingangsbereich der Duisburger Mediamarkt-Filiale an der Keniastraße in Buchholz aufgebrochen. Das berichtet die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nach Mitternacht am angrenzenden Friedhof Buchholz einen Gittermattenzaun durchtrennt und sind so auf das Gelände des Ladens gelangt. Mit einem Werkzeug durchschlugen sie die Scheibe des Vorraums, in dem der Geldautomat stand. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, sei noch nicht klar, berichtet die Pressestelle der Polizei.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Ermittler suchen Zeugen. Sie fragen: Wer hat in der Nacht auf Sonntag, 31. Mai, zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens verdächtige Beobachtungen rund um den Friedhof beziehungsweise die Friedhofszuwege an der Zimmerstraße oder an der Sittardsberger Allee gemacht? Wer hat verdächtige Fahrzeuge sowie Personen gesehen oder verdächtige Geräusche gehört? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

Mitte Februar erst hatten Einbrecher den Geldautomaten im Vorraum des Real-Markts an der Buscher Straße in Duisburg-Großenbaum nachts gesprengt. In Meiderich hatte ein Spezialeinsatzkommando am 25. Mai eine Bande mutmaßlicher Automatensprenger gestellt. Nach Angaben des Landeskriminalamtes handelt es sich bei den Tatverdächtigen um fünf Männer aus den Niederlanden.