Duisburg: Autofahrer (75) stirbt nach Herzinfarkt am Steuer

Tragischer Unfall am Straßenrand. In Duisburg-Beeckerwerth brach ein Mann (75) am Steuer zusammen.

Duisburg-Beeckerwerth. In Duisburg ist ein Mann (75) mit seinem Wagen gegen ein parkendes Auto gefahren. Wahrscheinlich hat er einen Herzinfarkt am Steuer erlitten.

Ein internistischer Notfall hat am Dienstagnachmittag zu einem Unfall auf der Monschauer Straße in Beeckerwerth geführt. Der Fahrer (75) hat nach Angaben der Polizei in Duisburg wahrscheinlich einen Herzinfarkt am Steuer erlitten.

Der Mann fuhr mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto, das am Straßenrand geparkt war. Ein Passant (32) bemerkte den Unfall und erkannte die dramatische Situation. Er öffnete die Fahrertür, um zu helfen.

Der Mann am Steuer habe schwer geatmet und kurz darauf das Bewusstsein verloren, sagte der 32-Jährige später den Rettungskräften. Trotz Reanimation durch einen Notarzt verstarb der Autofahrer noch am Unfallort.