Duisburg: Auto überschlägt sich – Fahrer alkoholisiert

Ein Auto hat sich in der Nacht zu Sonntag in diesem Kreisverkehr in Duisburg-Alt-Hamborn überschlagen.

Duisburg. Ein Auto hat sich in der Nacht zu Sonntag in einem Kreisverkehr in Duisburg-Alt-Hamborn überschlagen. Der verletzte Fahrer stand unter Alkohol.

Ein Auto hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr es auf der Schreckerstraße in Duisburg-Alt-Hamborn überschlagen. Der 58-jährige Suzuki-Fahrer war laut Polizei alkoholisiert und wurde verletzt.

Er war von der Duisburger Straße kommend in Richtung Hamborner Altmarkt unterwegs. Als er sich dem Kreisverkehr in Höhe der Rathausstraße näherte, folgte er nicht dem weiteren Straßenverlauf, sondern fuhr weiter geradeaus in den Kreisel und prallte frontal gegen mehrere Natursteinblöcke, die dort als Begrenzung dienen. Durch die Wucht des Aufpralls hob das Fahrzeug ab, drehte sich in der Luft und landete hinter dem Kreisverkehr auf dem Dach.

Unfall in Duisburg: Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Der Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da er unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die alarmierten Polizeibeamten eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]