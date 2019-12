In Duisburg-Hochfeld wurde ein Fußgänger auf der Wanheimer Straße schwer verletzt.

Duisburg. Ein Fußgänger ist in Duisburg-Hochfeld von einem Auto erfasst worden. Der Mann wurde auf der Wanheimer Straße schwer verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Auto erfasst Fußgänger – Mann schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Hochfeld auf der Wanheimer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es laut Polizeibericht am Samstagabend um 22.34 Uhr. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Mitsubishi die Wanheimer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 103 erfasste sein Wagen den Fußgänger frontal. Der Mann stand oder ging auf der Fahrbahn.

Der Fußgänger wurde vom Wagen aufgeladen, schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde zu Boden geschleudert. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt das Verkehrskommissariat 22. Die Polizei Duisburg bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der 0203-280-0 zu melden.