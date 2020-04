Duisburg: Auto brennt in der Tiefgarage eines Hochhauses

Unter Atemschutz hat die Feuerwehr Duisburg in der Tiefgarage eines Hochhauses in Homberg ein brennendes Auto gelöscht.

Duisburg. Feuerwehr Duisburg bekämpft Brand in einer Hochhaus-Tiefgarage unter „Nullsicht“-Bedingungen. Zweiter Einsatz führt zu brennenden Gartenlauben.

In der Tiefgarage eines Hochhauses an der Husemannstraße in Duisburg hat in der Nacht zu Samstag ein Auto gebrannt.

Nach Angaben der Feuerwehr mussten sich die Brandbekämpfer gewaltsam Zugang verschaffen. Neben dem Pkw soll auch Unrat gebrannt haben. Drei Trupps kämpften sich durch dichten Rauch und suchten das Areal ab, „unter Nullsicht“, wie es Robert Bäcker vom Lagedienst beschreibt.

Das Auto und der Müll wurden mit Schaum abgedeckt, um eine Rückzündung zu verhindern. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort - zwei Löscheinheiten der Berufsfeuerwehr und ein Zug der Freiwilligen Feuerwehr. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Gartenlauben brennen in einem Kleingartenverein

Drei Gartenlauben in einem Kleingartenverein an der Wehofer Straße in Röttgersbach haben Samstagfrüh gebrannt. Die Feuerwehr legte eine Wasserversorgung und löschte die jeweils drei mal sechs Meter großen Lauben.

Eine der Lauben ist komplett abgebrannt, eine brannte „fortgeschritten“ im Dachbereich, die dritte sei äußerlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch hier ermittelt die Polizei Duisburg wegen der Brandursache.