Duisburg: Astrid Neese soll Krützberg-Nachfolgerin werden

Astrid Neese soll Nachfolgerin von Thomas Krützberg als Dezernentin für Jugend, Bildung, Soziales und Kultur der Stadt Duisburg werden. Das wurde am Freitagmorgen bekannt. Die Juristin (57) leitet seit zweieinhalb Jahren die Agentur für Arbeit in Duisburg. Die Details zum Personalwechsel:

Der Wechsel ins Rathaus soll sich nach Informationen dieser Zeitung schon am Donnerstag, 30. Januar vollziehen. Dann trifft sich der Rat zu einer Sondersitzung, in der Oberbürgermeister Sören Link die Arbeitsmarkt-Expertin als Kandidatin vorschlagen. Mit ihrer Wahl, die als sicher gilt, könnte sie die Aufgaben von Thomas Krützberg übernehmen, der bekanntlich das städtische Immobilienmanagement IMD übernimmt.

Neue Dezernentin in Duisburg: Das ist Astrid Neese

Astrid Neese, aufgewachsen in Lippe und studierte Juristin, hat nach dem Abitur zunächst eine Verwaltungsausbildung absolviert. Vor ihrem Wechsel in die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Duisburg leitete sie fünf Jahre lang die Agentur in Dortmund. Seit 2007 ist sie in Leitungsfunktionen für die Behörde tätig.