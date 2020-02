Duisburg: Angehörigen-Unterhalt kostet Stadt 1,2 Mio. Euro

Seit dem 1. Januar werden unterhaltspflichtige Kinder pflegebedürftiger Eltern und Eltern erwachsener Kinder mit Behinderung nur noch ab einem Jahres-Bruttoeinkommen von über 100.000 Euro zum Unterhalt herangezogen. Das „Angehörigen-Entlastungsgesetz“ freut die Familien, kostet die Stadt Duisburg aber rund 1,2 Millionen Euro pro Jahr, wie die Verwaltung berechnet hat. „Zum wiederholten Mal schlägt uns ein Bundesgesetz ins Kontor“, so der Beigeordnete Thomas Krützberg im Sozialausschuss. Deshalb erwäge die Städte eine Klage gegen das „Angehörigen-Entlastungsgesetz“ über ihre kommunalen Spitzenverbände.

Dabei sei die Gesetzesnovelle, getragen von der GroKo in Berlin, richtig und gut gemeint, sagen auch Duisburger Sozialpolitiker wie Josef Wörmann (CDU): „Die Intention war, die verschämte Armut zu beenden.“

Gemeint sind damit ältere Menschen, die keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen aus Angst, ihre Kinder zu belasten. Deshalb wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, auf das Einkommen der Kinder von pflegebedürftigen Eltern künftig erst ab einer Höhe von mehr als 100.000 Euro im Jahr zurückzugreifen.

94 Prozent der Angehörigen in Duisburg nicht mehr zahlungspflichtig

Kompliziert wird’s bei der Zuordnung der Leistungen zu den einzelnen Kapiteln der Sozialgesetzbücher und der Verteilung der Kosten auf Bund und Städte. So erstattet der Bund etwa künftig die Grundsicherungsleistungen für die Beschäftigten mit Behinderung in Werkstätten und die Eingliederungshilfe für diesen Personenkreis. Dort werde Unterhalt aber ohnehin nur in einer „sehr überschaubaren Zahl von Fällen“ geltend gemacht, so dass der Effekt für die Stadtfinanzen gering bleibe.

Anders, so die Verwaltung, verhalte es sich beim Elternunterhalt, etwa zur Finanzierung der stationären Leistungen in Pflegeheimen. Dort beliefen sich die Einnahmen aus der Unterhaltsheranziehung auf durchschnittlich 1,4 Millionen Euro im Jahr, zuletzt mit leicht steigender Tendenz.

94 Prozent der Angehörigen in Duisburg nicht mehr zahlungspflichtig

Eine Prüfung habe ergeben, dass künftig etwa 94 Prozent der Angehörigen in Duisburg nicht mehr zahlungspflichtig seien, weil sie unterhalb der Einkommensgrenze liegen. Es sei mit Einnahmeausfällen in Höhe von etwa 87 Prozent, also rund 1,2 Millionen Euro, zu rechnen.

Immerhin spart die Stadt beim Personal: Weil sich die Zahl der zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen stark reduziert, werden künftig nur noch zwei statt bisher fünf Mitarbeiter mit der Unterhaltsheranziehung beschäftigt sein.

Bundesweit sollen sich die zusätzlichen Belastungen für die Kommunen nach Schätzung der Bundesregierung auf rund 300 Millionen Euro belaufen, die kommunalen Spitzenverbände in NRW rechnen mit bis zu einer Milliarde Euro jährlich. Eine konkretere kurzfristige Schätzung fällt schwer, weil die Datengrundlage fehlt.