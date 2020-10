Duisburg. Vom 12. August bis zum 5. Oktober wurden an diesen Duisburger Schulen Corona-Fälle gemeldet – 88 waren es insgesamt bislang. Eine Übersicht.

Das „Corona-Schuljahr“ 2020/2021 nach den langen Corona-Ferien begann in NRW am 12. August. Die i-Dötzchen wurden am 13. August eingeschult.

Von Duisburger Schulen wurden seit dem Unterrichtsbeginn im August 62 Schüler und 16 Lehrkräfte gemeldet, die positiv auf Corona getestet wurden. (Stand: 5. Oktober 2020):

An Grundschulen in Duisburg wurden 19 Schüler und vier Lehrkräfte (davon zwei studentische Hilfskräfte) sowie ein Sozialpädagoge positiv getestet. Eine Übersicht der Meldungen (Stand: 5. Oktober):

GGS Brückenstraße: 1,

GGS Bruckhausen: 1,

FÖS Kranichschule: 1,

GGS Wanheim: 1,

GGS Am Lindentor/Verbund mit GGS Im Reimel: 1,

GGS Wrangelstraße: 2,

KGS Fährmann: 1,

GGS Krefelder Straße: 3,

Otfried-Preußler-Schule: 1,

GGS Beethovenstraße: 1,

GGS Schulstraße: 1,

Don-Bosco-Schule: 1,

GGS Gerhart-Hauptmann: 2,

GGS Gartenstraße: 1,

GGS Sandstraße: 1,

GGS Hochfelder Markt: 1,

GGS Am Röttgersbach: 1,

GGS Heinrich-Bongers-Straße: 1,

GGS Theißelmann Straße: 1,

GGS Zoppenbrückstraße: 1

An den weiterführenden Schulen sind seit den Sommerferien 43 infizierte Schüler, zwölf Lehrer und ein Mitarbeiter aus dem Offenen Ganztag gemeldet worden. Eine Übersicht der Meldungen (Stand: 5. Oktober):

Gesamtschule Meiderich: 2,

Sophie-Scholl-Berufskolleg: 2,

Gesamtschule Mitte: 3,

Landfermann-Gymnasium: 2,

St.-Hildegardis-Gymnasium: 1,

Mannesmann-Gymnasium: 4,

Robert-Bosch-Berufskolleg: 3,

Erich-Kästner-Gesamtschule: 2,

Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg: 1,

Gustav-Stresemann-Realschule: 1,

St. George School: 2,

Realschule Fahrn: 3,

Willy-Brandt-Berufskolleg: 2,

Gesamtschule Körnerplatz: 1,

Max-Planck-Gymnasium: 1,

Justus-von-Liebig-Schule: 1,

Gesamtschule Globus am Dellplatz: 1,

Abtei-Gymnasium: 1,

Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium: 1,

Gesamtschule Emschertal: 2,

Mercator-Gymnasium: 4,

Lise-Meitner-Gesamtschule: 2,

Heinrich-Heine-Gesamtschule: 1,

Kaufm. Berufskolleg DU-Mitte: 2,

Herbert-Grillo-Gesamtschule: 2,

Sekundarschule am Biegerpark: 1,

Waldorfschule: 1,

Gertrud-Bäumer-Berufskolleg: 1,

Theodor-König-Gesamtschule: 1,

Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule: 1,

Gesamtschule Walsum: 4

