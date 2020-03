Duisburg. Die Agentur für Arbeit in Duisburg beantwortet viele Anfragen zur Kurzarbeit und vermittelt weiterhin Jobs – vor allem in der Pflegebranche.

Fast 900 Beratungen zum Kurzarbeitergeld seit Mitte März, viele Anrufe von Selbstständigen und Kleinstunternehmern, die Fragen zum Corona-Soforthilfeprogramm haben, dazu läuft auch die Stellenvermittlung – derzeit vor allem in der Pflege, dem Lebensmittelhandel und dem Baugewerbe weiter: Die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit arbeiten mittlerweile im Zweischichtbetrieb, die Hotline ist „maximal belastet“, wie Heike Börries, Pressesprecherin der Duisburger Agentur für Arbeit erklärt.

Die Zahlen ändern sich stündlich. Deshalb gibt es derzeit keine bis auf die Städte runtergerochenen. Bundesweit gab es bislang 76.725 Anzeigen von Kurzarbeit in Zusammenhang mit dem Corona-Virus, in NRW waren es 13.030.

Beratungsarbeit auf Telefon und Online umgestellt

Um möglichst alle Anfragen schnell entgegen zu nehmen und das Infektionsrisiko für die Mitarbeiter zu verringern, „haben wir die Agentur für Arbeit für den Publikumsverkehr geschlossen und unsere gesamte Arbeit innerhalb eines Tages auf online und Telefon umgestellt. Durch die Einrichtung einer weiteren Servicenummer und die personelle Aufstockung sind wir aktuell stabil erreichbar“, sagt Astrid Neese, Chefin der Duisburger Agentur für Arbeit. Nach anfänglichen Schwierigkeiten laufe die telefonische Erreichbarkeit nun stabil.

Ausbildung weiter im Blick

Vorrangig „setzen wir jetzt alle Kraft in die Sicherstellung der Zahlungen, was angesichts einer Zahl von Kurzarbeitern, die die Größenordnung der Finanzkrise um mehr als das Doppelte übersteigen kann, ein echter Kraftakt wird“, so Neese. Ihr ist auch wichtig, dass das Thema Ausbildung nicht aus dem Blick verloren wird. „Wir sind mit den jungen Menschen in engem telefonischen Kontakt und ermutigen sie, Bewerbungen zu schreiben“, so Neese. Es wäre wichtig, dass die Unternehmen ihnen zeigen, dass ihre Bemühungen erfolgreich sind. Gerade die junge Generation brauche eine Zukunftsperspektive. Ein Ausbildungsvertrag mache Mut.

Kredite nicht mehr zahlen können, sorgen sich um das Fortbestehen ihres Betriebes und ihre Belegschaftdeutlich, weil die Aufträge völlig weggebrochen sind und sie keine Rücklagen haben“, fasst Heike Börries zusammen.

Auch zur Beantragung der Grundsicherung laufen viele Anfragen ein. Grundsätzlich haben alle einen Leistungsanspruch, die ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln nicht sichern können. Der Leistungsanspruch setzt sich aus der Regelleistung und den Kosten für die Unterkunft und Heizung zusammen und liegt bei derzeit 432 Euro im Monat. Allerdings könne der Betrag, den Leistungsempfänger erhalten, variieren, je nachdem, ob und wie viele Menschen im Haushalt leben und wie deren Einkommenssituation ist. Den persönlichen Lebensunterhalt sichert in Duisburg das jobcenter.

Kontakt und Infos:

Arbeitgeber wenden sich mit Fragen zur Kurzarbeit an: 0800/455 55 20 (Mo-Fr, 8-18 Uhr) oder per Mail an: Duisburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de Der Gesetzgeber hat Erleichterungen für das Kurzarbeitergeld beschlossen, die rückwirkend zum 1. März ausgezahlt werden. Dazu muss eine Anzeige bis zum 31. März gestellt werden.

Arbeitnehmer können sich zum Kurzarbeitergeld unter 0203/302 1111 informieren.

Auch das Verfahren zur Beantragung der Grundsicherung soll erleichtert werden. Infos: www.arbeitsagentur.de/coronagrundsicherung

Die Agentur für Arbeit informiert auch über die Eckpunkte „Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Soloselbständige“.