Duisburg. Der Weihnachtsmarkt 2020 in Duisburg fällt aus. Die Entscheidung fiel am Mittwochabend. Das sind die Gründe für die endgültige Absage.

Nach langem Hin und Her herrscht nun Gewissheit: Auch der Duisburger Weihnachtsmarkt 2020 fällt den Auswirkungen der Corona-Pandemie zum Opfer.

„Der Duisburger Weihnachtsmarkt kann in diesem Jahr nicht stattfinden“, gab die Stadt am Donnerstagmorgen offiziell bekannt. Die Entscheidung über die Absage trafen Veranstalter Duisburg-Kontor und die Stadtverwaltung als Genehmigungsbehörde am Mittwochabend. Diese sei „einvernehmlich zwischen allen Beteiligten auf Empfehlung des Krisenstabs gefallen“, berichtete Stadtsprecherin Anja Kopka.

OB Link kommentiert Weihnachtsmarkt-Absage in Duisburg

„Angesichts der aktuell hohen und leider auch weiter steigenden Infektionszahlen in unserer Stadt ist das eine notwendige und richtige Entscheidung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger“, kommentierte OB Sören Link die Absage.

Neben der Infektionslage mit einem Inzidenzwert von über 100 im Risikogebiet Duisburg beeinflussten nach Angaben der Stadt noch weitere Faktoren die Entscheidung: Da in den Nachbarstädten bereits zunehmend Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, hätte es die Gefahr eines noch größeren Zulaufs nach Duisburg gegeben. Weil der Markt traditionell auch viele Besucher aus den Niederlanden hat, hätten die Entscheider auch die hohen Inzidenzwerte im Nachbarland berücksichtigt.

Alternativkonzepte für Weihnachtsmarkt wurden diskutiert

Duisburg-Kontor hatte in den vergangenen Tagen Alternativkonzepte für die Durchführung eingereicht. Zuletzt war nach Informationen dieser Redaktion über eine Lösung mit mehreren Weihnachtsdörfern auf einer vergrößerten Veranstaltungsfläche diskutiert worden. Dabei sollte unter anderem auch der Portsmouthplatz vor dem Hauptbahnhof genutzt werden. „Letztlich war das Infektionsgeschehen jedoch zu dynamisch. Die Sicherheit ging vor“, erklärte Anja Kopka.

Die Absage ist vor allem für die Schausteller ein schwerer Schlag: Für viele von ihnen ist der „Budenzauber“ die Haupteinnahmequelle des Jahres. „Persönlich finde ich die Absage nachvollziehbar und stehe auch dahinter. Aber für die Schausteller, die vom Weihnachtsmarkt leben, ist das hart“, erklärte Gastronom Thomas Seven.

Blaue Weihnachtsbäume werden in der City aufgebaut

Weihnachtliche Flair mit Festbeleuchtung soll es trotzdem geben. Die blauen Weihnachtsbäume werden aktuell bereits in der Fußgängerzone installiert.