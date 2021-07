Duisburg: A59-Auffahrt Duissern wird ab Montag gesperrt

Duisburg-Duissern. Wegen Kanalbauarbeiten wird die Kardinal-Galen-Straße ab dem 12. Juli teilweise gesperrt. Die A59-Abfahrt Richtung Düsseldorf wird gesperrt.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen ab Montag, 12. Juli, Kanalbau-, Straßenbau sowie Ampelarbeiten auf der Kardinal-Galen-Straße in Duissern durch. Daher wird die Kardinal-Galen-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen der A59-Brücke und der Mainstraße gesperrt. Aufgrund der Arbeiten wird die A59-Abfahrt Duissern in Fahrtrichtung Düsseldorf ebenfalls gesperrt. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Innenstadt ist ausgeschildert. Die A59-Auffahrt in Fahrtrichtung Düsseldorf bleibt erreichbar. Fußgänger können passieren, müssen allerdings die Straßenseite wechseln. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer werden Umleitungen ausgeschildert.

Sperrung in Duisburg-Duissern: Auswirkungen für die Buslinien

Die Baustelle hat auch Auswirkungen auf den Busfahrplan. Von Montag, 12. Juli, bis voraussichtlich Dienstag, 17. August, müssen die Busse der Linien 934 und SB40 der DVG eine Umleitung fahren. Für die Linie 934 bedeutet dies: Die Busse in Fahrtrichtung Am Unkelstein fahren ab Hauptbahnhof über die Saarstraße, Landfermannstraße, Mainstraße und Kardinal-Galen-Straße zur Ersatzhaltestelle „Schillerplatz“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Falkstraße“ entfällt. Die Haltestelle „Schillerplatz“ wird zur Hausnummer 45 vorverlegt. Die Gegenrichtung ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Linie SB40:Die Busse fahren in Fahrtrichtung Duisburg auf der A59 bis zur Ausfahrt Duisburg-Zentrum und dann über die Mercartorstraße, Königstraße und Verknüpfungshalle zur Haltestelle „Hbf“.

