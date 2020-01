Duisburg: A524 zwischen Rahm und Breitscheid gesperrt

Die A524 wird in Fahrtrichtung Düsseldorf (A52) am Sonntag, 19. Januar, von 7 bis 15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Rahm und dem Autobahndreieck Breitscheid gesperrt.

Die A524 wird in Fahrtrichtung Düsseldorf (A52) am Sonntag, 19. Januar, von 7 bis 15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Rahm und dem Autobahndreieck Breitscheid gesperrt. Der Verkehr muss dann mit Rotem Punkt zur A52-Anschlussstelle Tiefenbroich umgeleitet werden. Der Grund: Die Autobahnniederlassung Krefeld von Straßen NRW beseitigt in der Zeit Mängel an der gelben Fahrbahnmarkierung in der dortigen Baustelle.

Fahrbahn wird zwischen Duisburg-Rahm und Breitscheid erneuert

Die rund 40 Jahre alte A524-Fahrbahn wird zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Rahm und dem Dreieck Breitscheid auf einer Länge von etwa vier Kilometern erneuert. Straßen NRW investiert dafür rund zehn Millionen Euro aus Bundesmitteln und plant die Sanierung so, dass die Arbeiten für jede Fahrtrichtung ausgeführt werden können. Ein Fahrstreifen stehe den Verkehrsteilnehmern dabei weiter zur Verfügung.