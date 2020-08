Duisburg: A40-Rheinbrücke nach Unfall wieder frei

Duisburg. Die Rheinbrücke Neuenkamp der A40 war am Mittag kurzzeitig nach einem Unfall gesperrt. Stau löst sich nach Freigabe wieder auf.

Die A40 war am Dienstagmittag nach einem Unfall in Fahrtrichtung Venlo kurzzeitig gesperrt. In den Unfall sei auch ein Lastwagen verwickelt, hieß es auf Nachfrage bei der Autobahnpolizei. Es gebe auch einen „Personenschaden“.

Um 12.29 Uhr war der Unfall gemeldet worden. Die Autobahn wurde daraufhin zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Häfen und -Homberg gesperrt, teilte die Autobahnpolizei mit.

Eine Fahrbahn der A40 ist wieder frei

Gegen 13.20 Uhr hieß es bei der Polizei, dass eine Richtungsfahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben sei. Wenig später folgte die komplette Freigabe.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Auch ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle geschickt, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben zu Verletzten und zum Unfallgeschehen konnte die Polizei nicht machen.

Laut WDR staute sich der Verkehr durch die Sperrung zwischenzeitlich auf bis zu fünf Kilometer bis ins Kreuz Duisburg zurück.