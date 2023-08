Die A40 in Duisburg wird in Fahrtrichtung Essen am Mittwoch, 9. August, ab 21 Uhr voll gesperrt.

Autobahn Duisburg: A40 wird noch am Mittwochabend komplett gesperrt

Duisburg. Kurzfristige Autobahn-Sperrung in Duisburg: Die A40 wird noch am Mittwoch in eine Richtung komplett gesperrt – für eine eilige Reparatur.

Auto- und Lkw-Fahrer müssen sich auf eine kurzfristige Vollsperrung der A40 in Duisburg am Mittwochabend (9. August) einstellen: Die Autobahn GmbH des Bundes hat um kurz vor 15 Uhr mitgeteilt, dass die A40 in Fahrtrichtung Essen ab dem Abend voll gesperrt wird.

Demnach ist die Autobahn ab der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen von 21 Uhr bis Donnerstagmorgen, 5 Uhr, nicht befahrbar.

A40-Sperrung ab Duisburg-Rheinhausen Richtung Essen am Mittwoch, 9. August

Der Grund für die kurzfristige Vollsperrung ist laut Bundesautobahnbetrieb „eine schiefstehende Verkehrszeichenbrücke unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Moers“.

Die Autobahn GmbH Rheinland will die Verkehrszeichenbrücke in der Nacht reparieren. Der Betrieb kündigt an, der Verkehr werde „großräumig“ über die A57/A42 sowie die A59 umgeleitet.

