Duisburg. Polizei und Ordnungsamt haben 716 wilde Müllkippen bei Schwerpunktaktionen in den Duisburger Stadtteilen 2019 beseitigt. Viel Müll in Hochfeld.

Duisburg: 716 Müllkippen bei Schwerpunktaktionen entdeckt

Immer wieder hat das Ordnungsamt der Stadt Duisburg mit der Polizei im Jahr 2019 bei sogenannten Null-Toleranz-Aktionen Müllsünder in den Stadtteilen ins Visier genommen. Nun ziehen die Verantwortlichen eine Bilanz 716 wilde Müllkippen hat die Abfallaufsicht dabei entdeckt und beseitigt.

„Die Jahresbilanz zeigt deutlich, dass die Null-Toleranz-Aktionen das richtige Signal an all diejenigen sind, die sich nicht an die Spielregeln halten. Die Duisburger können sich darauf verlassen, dass wir auch in 2020 mit großer Präsenz in den Ortsteilen vertreten sein werden“, kündigte Oberbürgermeister Sören Link an.

Duisburg: Viele wilde Müllkippen in Hochfeld

Insgesamt führten die Einsatzkräfte zwölf Schwerpunktaktionen durch. Jeweils dreimal durchkämmten sie dabei Marxloh/Bruckhausen sowie Hochfeld und das Dellviertel. Außerdem waren die Streifen in Walsum, Neudorf, Duissern, Meiderich, Rheinhausen, Hamborn, Neumühl, Obermarxloh, Wanheimerort, Wanheim und Hüttenheim unterwegs. In 310 Fällen leiteten sie Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, die Verursacher der wilden Müllkippen mussten Bußgelder zahlen. 283 abgestellte Schrottfahrzeuge fielen den Beamten darüber hinaus auf.

Nach Angaben der Stadt waren die Ergebnisse der Aktionen in den Ortsteilen sehr unterschiedlich. Die meisten wilden Müllkippen, nämlich 104, wurden im Februar bei der Aktion in Hochfeld festgestellt. Dagegen wurden im August bei der Aktion in Rheinhausen lediglich 20 wilde Müllkippen registriert.