Duisburg. Weil die LEG ein Versprechen nicht halten konnte, sind 70 Mieter in Duisburg-Neudorf nun noch länger ohne Heizung. Das sind die Hintergründe.

Duisburg: 70 LEG-Mieter nun schon drei Wochen ohne Heizung

70 LEG-Mieter in der Einschornsteinsiedlung in Duisburg-Neudorf sind seit drei Wochen ohne Heizung. Warum der Ausfall nicht, wie von der LEG angekündigt, am Montag, 16. Dezember, behoben wurde.

Dana Kowalczyk (66) und Halina Wesendonk (61) hatten die Redaktion auf die langwierigen Probleme aufmerksam gemacht. Die LEG hatte zwar allen frierenden Mietern Heizstrahler zur Verfügung gestellt. „Die bringen aber immer noch noch nichts“, sagt die 66-Jährige. „Wir frieren weiter.“

Duisburg: Verzögerungen bei der Lieferung einer neuen Pumpe

Eine neue Pumpe sollte eigentlich für Abhilfe sorgen und am 16. Dezember eingebaut werden. Doch dieses Versprechen konnte die LEG nicht einlösen. „Die Pumpe musste extra handgefertigt und aufgrund der Bauart und Größe in Einzelteilen geliefert werden“, so Unternehmenssprecher Mischa Lenz. „Dabei ist es leider zu Verzögerungen gekommen, die wir sehr bedauern.“

Mittlerweile seien aber alle Teile da. Die neue Pumpe soll nun an diesem Freitag, 20. Dezember, morgens installiert werden und die Heizung bei allen betroffenen Mietern nachmittags wieder laufen. Dana Kowalczyk mag daran noch nicht so recht glauben. Einziger Trost: Warmwasser ist weiterhin nicht betroffen.