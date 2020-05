Duisburg: 56-Jähriger greift bei Überfall beherzt ein

Duisburg. Ein 56-Jähriger hat bei einem Überfall in Duisburg-Aldenrade eingegriffen. Ein Trio hatte es auf einen Lottoladen abgesehen.

Ein 56-Jähriger hat in Duisburg bei einem Überfall beherzt eingegriffen.

Nach Informationen der Polizei, beobachtete der Mann am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr wie zwei junge Männer am Kometenplatz in Aldenrade in einen Lottoladen stürmten. Einer von ihnen hatte dabei einen Schlagstock in der Hand. Ein weitere Mann blieb vor dem Kiosk stehen, um Schmiere zu stehen.

Polizei Duisburg sucht nach Räuber-Trio

Der 56-Jährige griff ein, schubste den jungen Mann an der Türe um, schnappte sich einen der Räuber und warf ihn aus dem Geschäft. Das Trio ergriff daraufhin die Flucht, rannte über die Planetenstraße in Richtung Sonnenstraße davon.

Die Polizei sucht nun nach den Männern, die zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet waren. Laut Beschreibung sind sie zwischen 15 und 20 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Hinweise zu ihnen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.