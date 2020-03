Duisburg: 31-Jähriger fährt über Rot – Unfall im Süden

Duisburg. In Duisburg-Wanheim-Angerhausen sind zwei Autos ineinander gekracht. Ein 31-Jähriger hatte zuvor offenbar eine rote Ampel übersehen.

An der Kreuzung Düsseldorfer Landstraße/Altenbrucher Damm in Wanheim-Angerhausen sind am Dienstag zwei Autos ineinandergekracht. Laut Zeugenaussagen fuhr ein Daimler-Benz bei Rot über die Ampel.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 31-Jährige im Daimler-Benz um 8.40 Uhr geradeaus von der Düsseldorfer Landstraße auf den Altenbrucher Damm fahren. Dabei übersah er offenbar die rote Ampel und prallte mit dem Hyundai eines 70-Jährigen zusammen. Der Kleinwagen wurde gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Die 64 Jahre alte Beifahrerin in dem Auto verletzte sich, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Duisburg: Düsseldorfer Straße musste gesperrt werden

Die Düsseldorfer Landstraße musste für die Unfallaufnahme am Dienstagvormittag zwischenzeitlich gesperrt werden.