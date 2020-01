Duisburg. Eine Autofahrerin (19) hat auf der Wanheimer Straße den links von ihr fahrenden Wagen eines 35-Jährigen übersehen. Beide wurden verletzt.

Duisburg: 19-Jährige will wenden und verursacht Unfall

Eine 19-Jährige hat mit einem Wendemanöver am Freitagabend einen Verkehrsunfall in Wanheimerort verursacht. Dabei wurden sie und ein 35-Jähriger verletzt.

Die junge Frau war mit ihrem Seat um 19.55 Uhr auf der Wanheimer Straße auf der rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Wanheim-Angerhausen unterwegs. Als sie in Höhe der Dachsstraße wenden wollte, achtete sie laut Polizeibericht nicht auf einen 35 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der hinter ihr auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die Airbags auslösten. Die beiden Personen wurden in Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Geschätzter Schaden: 15.000 EUR. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Autos musste die Wanheimer Straße in Richtung Hochfeld gesperrt werden.