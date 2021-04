Düsseldorf und Duisburg sichern die Opernehe bis 2027

Duisburg. Die Opernehe zwischen Düsseldorf und Duisburg wird wohl bis 2027 verlängert. Wenn die Städte zustimmen, ist Zukunft der Oper am Rhein gesichert.

Die Opernehe zwischen Düsseldorf und Duisburg soll verlängert werden. Dafür haben sich die Vertreter der Städte im Aufsichtsrat ausgesprochen. Vorbehaltlich der Zustimmung beider Stadträte und der Kommunalaufsicht, ist damit die Zukunft der Deutschen Oper am Rhein bis zum Jahr 2027 gesichert.

„Im Wesentlichen ging es um eine Einigung darüber, die finanziellen Anteile der Beteiligten möglichst gerecht und realistisch aufzuteilen“, so Generalintendant Christoph Meyer. Wie bisher sollen pro Spielzeit insgesamt 258 Vorstellungen in beiden Städten gegeben werden, davon 180 in Düsseldorf und 78 in Duisburg, was einem Verhältnis von 70 zu 30 entspricht. Weil in den vergangenen Jahren Düsseldorf aufgrund der schwierigen Haushaltslage von Duisburg einen höheren Anteil der Zuschüsse übernommen hat, wird die Finanzierung nun schrittweise auf das Verhältnis 70 zu 30 angepasst.

Opernehe: Duisburg und Düsseldorf profitieren

Der Düsseldorfer Kulturdezernent Hans-Georg Lohe ist optimistisch, dass die Stadträte und die Kommunalaufsicht sich dem Votum des Aufsichtsrats anschließen werden: „Beide Städte profitieren in vielerlei Hinsicht von der Bündelung der kreativen Kräfte und genießen dadurch ein vielfältiges kulturelles Angebot, das ohne den Zusammenschluss für keine von beiden in dieser Form finanzierbar wäre.“

Auch für die Duisburger Kulturdezernentin Astrid Neese ist es eine „überaus positive Nachricht“, dass die Theatergemeinschaft fortgeführt werden soll: „Oper und Ballett spielen eine herausragende Rolle für das kulturelle Leben in Duisburg, und unsere erstklassigen Duisburger Philharmoniker werden weiterhin bei Opernaufführungen auch in Düsseldorf spielen.“

Kooperation besteht seit 1956

Die seit ihrer Gründung im Jahr 1956 bestehende Kooperation gilt künstlerisch und wirtschaftlich als Erfolgsmodell. Durch ihr hochrangiges Solistenensemble, den Chor, die national wie international gefeierte Ballett-Compagnie und die Mitwirkung sowohl der Duisburger Philharmoniker als auch der Düsseldorfer Symphoniker gehört die Deutsche Oper am Rhein zu einer der ersten Adressen für Oper und Ballett in Europa.