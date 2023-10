Düsseldorf Duisburg: Feuerwehreinsatz legte Zugverkehr lahm

Duisburg. Ein Feuerwehreinsatz auf der Strecke hat am Freitagmorgen den Bahnverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg beeinträchtigt. Strecke wieder frei.

Ein Feuerwehreinsatz auf der Strecke hat am Freitagmorgen den Bahnverkehr zwischen Düsseldorf Flughafen und Duisburg-Großenbaum beeinträchtigt. Das teilte die Deutsche Bahn auf ihrem Störungsportal mit. Die Strecke war zwischenzeitlich gesperrt, Züge wurden nach Möglichkeit umgeleitet. „Der Feuerwehreinsatz ist beendet. Die Züge fahren wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten“, informiert die Deutsche Bahn. Dennoch könne es weiterhin zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.

Betroffen waren laut der Deutschen Bahn die Linie RE 2. Die Züge aus Richtung Essen Hauptbahnhof kommend endeten und begannen in Duisburg Hauptbahnhof. Die Linien RE 1(RRX), RE 5 (RRX), RE 6 (RRX) wurden deshalb zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof umgeleitet. Das war besonders für Flugreisende ein Problem, denn der Halt Düsseldorf-Flughafen entfiel.

Feuerwehreinsatz legt Bahnstrecke lahm – Auswirkung auch für die Linie S 1

Auswirkungen hatte der Feuerwehreinsatz auch auf den S-Bahn-Verkehr. So endeten und begannen die Züge der Linie S 1 aus Richtung Solingen Hauptbahnhof kommenden am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Züge aus Richtung Essen kommend endeten und begannen hingegen in Duisburg Hauptbahnhof. So entfielen etwa die Halts in Rahm, Großenbaum, Buchholz und Schlenk.

„Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges“, rät die Deutsche Bahn ihren Kunden weiterhin.

