Trickdiebstahl „Du kennst mich doch!“ – Dieb überrumpelt 81-Jährige an Tür

Duisburg. Im Duisburger Dellviertel hat ein dreister Trickdieb eine 81-jährige Frau an der Wohnungstür überrumpelt und ausgeraubt. So beschreibt sie ihn.

Die Polizei meldet den dreisten Raubzug eines Trickdiebs im Dellviertel: Mit den Worten „Du kennst mich doch aus der Eisdiele!“ habe ein Unbekannter eine 81-Jährige an deren Wohnungstür beiseite geschoben.

Der gesuchte Mann betrat demnach am Mittwoch, 8. Februar, gegen 10.45 Uhr die Wohnung der Seniorin in der Nachbarschaft an Königgrätzer/Davidisstraße. Er lief durch ihre Räume, nahm sich Schmuck sowie Geld und verschwand wieder.

Die Seniorin berichtete, dass der Dieb eine graue Strickmütze und einen schwarzen Mantel trug. Er hatte zwei Taschen dabei. Eine davon soll eine schwarze Plastiktasche gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.



