DSDS-Recall auf Mallorca: Zitterpartie um Duisburgerin (23)?

Clara Stampf (v.l.), Lea Bill, die Duisburgerin Svenja Plaumann und Julienne-Selin Faber performen auf der Alpaka-Farm, dem ersten Set des Recalls auf Mallorca, den Song „Love Me Like You Do“.

Duisburg. Svenja Plaumann (23) aus Duisburg ist im Recall bei DSDS. Nächster Auftritt vor der Jury um Dieter Bohlen steht an. Schafft sie es in die Top-30?

Duisburg kann DSDS. Das hat in der Vergangenheit nicht nur Marie Wegener bewiesen, die 2018 die Casting-Show gewann. In der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt dies auch Svenja Plaumann aus Homberg-Hochheide: Die 23-Jährige hat bei der RTL-Sendung den Auslands-Recall erreicht und gehört zu den besten 41 Kandidaten.

Nun steht auf Mallorca die nächste Prüfung für die ehemalige Schülerin der Erich-Kästner-Gesamtschule an. Erstmals werden die Kandidaten in Gruppen vor der Jury um Dieter Bohlen und Katja Krasavice performen. Dann wird sich auch zeigen, wie gut die Mitglieder miteinander harmonieren. Während die einen überhaupt keine Schwierigkeiten mit den Liedern zu haben scheinen, fließen bei den anderen, so verrät es die Produktion, bereits die ersten Tränen: Textkenntnisse und Songeinteilung bereiten Probleme.

DSDS: Recall auf Mallorca zwischen Alpakas

Svenja Plaumann wird der Jury mit drei Kandidatinnen das Lied „Love Me Like You Do“ von Ellie Goulding präsentieren. Bei Mallorca-untypischem Regenwetter finden die Auftritte auf einer Alpaka-Farm statt. Nach den Darbietungen der Talente platzt für zehn Kandidaten der Traum vom Superstar. In der Vorschau zur kommenden Folge ist zu sehen, dass die Duisburgerin sichtlich unzufrieden mit ihrem Gesang war. Zittert sie sich trotzdem weiter?

DSDS 2023: Svenja Plaumann (23) aus Duisburg beim Casting

Wie Dieter Bohlen und die anderen Jury-Mitglieder Leony, Katja Krasavice und Pietro Lombardi auf den Auftritt der Duisburgerin reagieren, darf an dieser Stelle noch nicht verraten werden. RTL zeigt die bereits aufgezeichnete Folge am Mittwoch, 22. Februar, ab 20.15 Uhr. Der Kölner Sender strahlt in diesem Jahr die 20. und letzte Staffel der Casting-Show aus, die in den vergangenen Jahren immer mehr an Zuspruch der Zuschauer verloren hat und jüngst mit verbalen Entgleisungen von Dieter Bohlen gegenüber einer Kandidatin und einem Jury-Zoff für Schlagzeilen sorgte.

Im Casting konnte Svenja Plaumann aus Duisburg mit einem Lied der Band Silbermond die Jury überzeugen. Foto: Stefan Gregorowius / RTL+

