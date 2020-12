DSDS: Live-Shows ohne Wendler, aber mit Bohlen in Duisburg

Duisburg. Das Halbfinale und Finale der Show „Deutschland sucht den Superstar“ überträgt RTL im März live aus Duisburg – mit Bohlen, aber ohne Wendler.

Am Dienstag, 5. Januar 2021 startet die RTL-Erfolgsshow „Deutschland sucht den Superstar“ ( DSDS ) in die 18. Staffel. Die 22 Folgen werden dann immer dienstags und samstags, jeweils um 20.15 Uhr, ausgestrahlt. Das Halbfinale der besten neun Gesangstalente und auch das große Finale überträgt RTL im kommenden März live aus Duisburg – aus dem Landschaftspark wie Sender-Sprecherin Anke Eickmeyer auf Nachfrage der Redaktion bestätigte.

„Wir hoffen sehr, dass sich die Corona-Lage bis dahin verbessert hat und möglichst viele Zuschauer dabei sein können“, so Eickmeyer. Der Landschaftspark mit seiner beeindruckenden Industriekulisse war bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz von DSDS-Shows . Duisburg war im vergangenen September auch Endstation einer zweiwöchigen Schiffstour , auf der diesmal die Castings aufgezeichnet wurden.

Live-Shows in Duisburg – Aufregung um DSDS-Jury wegen des Ausstiegs von Michael Wendler

Um die Jury mit Pop-Titan Dieter Bohlen an der Spitze hatte es in diesem Jahr Aufregung gegeben. Jurymitglied Michael Wendler, der zuletzt durch das Verbreiten von Verschwörungstheorien zum Corona-Virus in die Schlagzeilen geriet, hatte Anfang Oktober per Instagram-Video seinen Ausstieg bekannt gegeben. So ist der Schlagersänger nur in den 13-Casting-Folgen zu sehen. (dwi)